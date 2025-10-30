一家の大黒柱が亡くなり、その後に大きな借金が発覚。残された家族が途方にくれる…ドラマのような展開を現実に経験したのが、お笑い芸人・長州小力さん。財産放棄で実家も家業も手放した20代。突破口を切り開いたのはやはりお笑いでした。

父が死んで3億円以上の借金が発覚

── 22歳のころ、父親が急逝し、3億5000万円の借金が発覚。実家の青果店を手伝いながら芸人として活動していた長州小力さんにとって、生活が一変するできごとだったそうですね。当時の状況を聞かせていただけますか。

小力さん：実家は学校給食専門の青果店を営んでいました。僕はその手伝いをしながら、芸能の活動を少しずつ始めていたんです。昔は商売が順調で、裕福な暮らしをしていたこともありました。でも、うまくいっていた商売が低迷期に入り、家族で「ちょっと休もうか」と話していた矢先、父が旅先で急逝しました。以前からがんを患いながら治療を続けていたのですが、比較的元気だったので、まさか旅先で容体が急変するとは思いもしませんでした。

さらに父の死後、約3億5000万円の借金があることが判明。衝撃を受けました。商売上の借金だけでなく、他人の保証人になっていたぶんも含まれていたようです。それまでなんの危機感もなく生きていたので、「3億5000万円、これどうしよう…」と、家族で途方に暮れました。

父の死後も、少しの間、家族で青果店を続けていたのですが、全国で「O157」という食中毒が発生し、その影響で給食向けの衛生基準が厳しくなり、商売自体が難しくなってしまいました。最終的にお店を完全にたたむことになり、財産放棄の手続きを取って、土地や建物は債権者に引き取ってもらいました。家も手放すことになり、実質的に倒産という形で区切りをつけたんです。そこから生活が一変しました。

小顔は昔から。中2のころの小力さん

── 芸人として本格的に活動するまでは紆余曲折があったそうですね。どんな道のりだったのでしょうか？

小力さん：その後は日雇いの工事現場やデパ地下のバイトなどで生計をたてながら、お笑いの仕事を続けていたんです。とはいえ、仕事なんてほとんどない状態。友だちから「お笑いのライブやるから、出る？」と声をかけてもらったら出演する、そんな感じでした。

「芸よりバイト」気持ちが傾いたときに

── フリーランスの芸人として活動していた、ということですか？

小力さん：カッコよく言えばそうですけど、要は「自称」芸人ですね（笑）。漫談やコントユニットなど、おもしろそうなことをいろいろ試し、試行錯誤しながらダラダラと20代を過ごしていましたが、バイトに充実感をだんだん感じるようになって。とくに、デパ地下のコロッケ屋さんで働いていたときは、職場が楽しく、生活も安定していたので、お笑いから少し遠ざかっていたんです。そんななか、芸人仲間と「プロレスコントの合同ライブをやらないか」という話が持ち上がりました。

── なぜ「プロレスコント」だったのでしょう？

小力さん：じつは夜の街の劇場での仕事がヒントになったんです。当時、ショーの合間に司会進行をしたり、ネタで場を盛り上げたりする仕事がありました。その一環で、踊り子さんたちと舞台上でプロレスをやってみたんです。要は、僕らがお姉さんたちにボコボコにされるだけなんですけど、お客さんはすごく盛り上がってくれて。僕らも「このプロレスコントおもしろいね！」と。

当時、プロレス界では新団体が次々と立ち上がっていた時期でした。その流れに便乗しちゃえと「西口プロレス」というプロレス芸の団体を作ったんです。僕は長州力さんが大好きだったので「長州小力」という芸名で活動を始めたのもそこからです。

全力のピースサインがあどけない小学校卒業式の小力さん

── 小力さんといえば、長州力さんのものまねで踊るパラパラ芸で知られています。どんなきっかけであのネタが生まれたんですか。

小力さん：試合の合間、ほかの選手たちが着替える間をつなぐために、急きょやったものだったんです。当時、パラパラが流行っていて、ドキュメンタリー番組でコギャルが公園で必死になって練習しているのを見たことがあって。でも、本番では無表情で踊る。そのギャップがシュールでおもしろかったんですよね。そこで、長州力さんの動きと組み合わせてやってみたら、仲間もお客さんもゲラゲラ笑ってくれました。

パラパラで使っている曲『ナイト・オブ・ファイア』は、踊り子さんのアドバイスで取り入れました。最後にテープをパッと投げる演出も、彼女たちからヒントを得ています。どうすればお客さんが盛り上がるかを熟知した本物のプロですからね。実際、すごくウケて手ごたえも感じました。でも、「これで世に出るぞ！」なんて大それたことは、1ミリも思ってなかったんです。

「売れたい欲」がなく25年間が過ぎていった

── それは意外でした。紆余曲折の20代を経験していていらっしゃるので、てっきり「いつかは売れてやる！」という野心のようなものが、つねに胸にあったのかと思っていました。

小力さん：そういうの、まったくなかったんですよね。単純にお笑いが楽しいからずっと続けてきただけで、正直、目標を持っていたわけでもなくて。ただ、自分がおもしろいと思うことを夢中になってやっていただけなんです。

売れない20代のころも「下積み」とは思っていなくて、仲間やお客さんが喜んでくれるのがうれしくて、それが芸を披露する原動力になっていました。本当に運がよかったなと思います。気づけば、それが25年も続いているわけですからね。振り返ってみると、遠回りも迷いも全部ひっくるめて「楽しかった」のひと言に尽きます。売れるかどうかではなく、ただ好きなことを続けてきた。その積み重ねが、いまにつながっているんだと思います。

取材・文／西尾英子 写真提供／長州小力