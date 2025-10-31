そんなに見せていいの…？IVE・レイ、妖艶なタイトドレス姿に視線釘付け！「心臓止まる」【PHOTO】

IVEのレイが、磨きのかかった美貌でファンを魅了した。

《写真》「伝説だ」レイ、意外な“ボリューム感”

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開されたのは、10月25日に開催された「TikTok Awards Korea 2025」に出席した際のオフショット。

レイは、大きなリボンとドレープがアクセントになったタイトドレスを着用している。胸元まで大きく開いたドレスからは華奢な肩と美しいデコルテをあらわにしており、視線を釘付けにした。

また、椅子に座った写真では、妖艶なポーズとミステリアスな眼差しで“致命的な美しさ”を放ち、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「めちゃくちゃ綺麗」「女神」「光放ってる」「心臓止まるかと思った」といったコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイは「TikTok Awards Korea 2025」で「ベスト・トレンド・リーダー賞」を受賞した。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。