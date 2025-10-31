ホンダ「“新”コンセプトバイク」世界初公開！ “電動二輪駆動”だからできた“低いシート位置”に注目！ 「EV OUTLIER （アウトライヤー） Concept」市販化の可能性は？

バイクの世界シェア1位を誇るホンダの最新コンセプトモデル

ホンダは、2025年10月30日に一般公開を開始する「ジャパンモビリティショー2025」の会場である東京ビッグサイトにて、コンセプトモデル「EV OUTLIER（アウトライヤー）Concept」を世界初公開しました。

このモデルは、ホンダが内燃機関を搭載したモデルで長年培ってきたノウハウと、電動モデルだからこそ可能な既成概念を超えた新しい価値を表現しています。

ホンダのコンセプトモデル「EV OUTLIER（アウトライヤー）Concept」

【画像】超かっこいい！ これが「EV OUTLIER（アウトライヤー）Concept」です（20枚）

未来的なスタイルが特徴のEV OUTLIER Conceptは、「未知の走る喜び」を提供することを目指して開発されました。

その実現に向け、「Low：景色を見上げる爽快な視界」、「Gliding：滑空するような乗り味」、「Ecstasy：異次元加速フィール」という3つのキーワードが掲げられています。動力をホイールから直接発生させるインホイールモーターを前後の両輪に採用することで、ダイナミックで低いプロポーションのスタイルが実現されました。この両輪駆動システムは、前後のトルク配分を制御することで、今までにないハンドリングをもたらすと言います。

このモデルのスタイリングコンセプトは「不常識美」です。開発に携わったホンダのモータープロダクツ開発室 e-プロダクトデザインスタジオのチーフエンジニア デザイナーである横山 悠一さんと、アシスタントチーフエンジニア モデラーの堤 裕也さんは、このコンセプトについて次のように語っています。

ホンダのコンセプトモデル「EV OUTLIER（アウトライヤー）Concept」（右）と開発者の横山 悠一さん（右）、堤 裕也さん（左）

横山さんは「“電動”のモビリテイはまだ黎明期にあり、どのメーカーも正解がない中でベストな形を模索している段階だと思います。この分野には進んだ技術もあれば、まだ“卵”の状態の技術もあります。しかし、動力が電動に変わっても、乗っていただくお客様には今まで経験したことのない体験を提供したいという狙いがあります」と述べました。

続けて、「そのためにライダーのアイポイントの高さに着目しました。様々なオートバイに乗られている方はお分かりかと思いますが、高い位置から見下ろすのと低い位置に座るのとでは、見える景色も体感速度も全く異なります。

今回は内燃機関では不可能なほど極端に低いシートポジションにすることで、従来のバイクに乗ってきた方が経験したことのない走行体験や速度感を表現しました。“驚きと感動”を第一の目的に据えたコンセプトモデルなので、見ていただいた方に驚いてもらい、将来の電動二輪への期待感やワクワク感を持っていただけたら最も嬉しいです」と話しました。

一方、堤さんは次のように説明します。「昨年2024年のEICMA（※イタリアで開催されているバイク見本市）で展示したEV URBAN CONCEPTとEV FUN CONCEPTは、比較的直近のEVの指標として製作したモデルでした。それに対し、EV OUTLIER Conceptはさらに未来を見据えたモデルとして提案するもので、動力源が内燃機関から電動に置き換わっただけでなく、電動でなければできない新しいリソースは何かをゼロベースで考えたモデルです」。

また、技術的な側面にも触れ、「電動モーターサイクルのレイアウトの自由度は非常に高くなります。それを活かしたパッケージがどうなるかを検討しました。前後に動力源を振り分けることで極端に低いシート位置を実現していますが、これはライダーのライデイングポジシヨンの自由度を高めることにも貢献しています。現時点で市販化されるかは別として、このデザインや技術の一部を量産モデルに活かすなど、使える部分を活用していくことになるのではないかと考えています。また、4輪の電動を研究してる部門とディスカッションするなど、“いろんなモビリティ作ってる会社”として取り組んだ点にも注目していただきたいです」と語りました。

※ ※ ※

バイクの世界シェア1位を誇るホンダが、このコンセプトモデルで示した思想を将来の市販車にどのように反映させていくのか、その動向が注目されます。