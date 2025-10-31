なぜ？公務員夫から香る「石けんの匂い」に妻はゾッ…帰宅が遅い理由は不倫？【ママリ】

帰宅の遅い夫を問い詰めていて気づいたこと

この漫画は、作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる公務員の夫をもつ妻が不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。他人同士が人間関係を作っていく過程では、お互いの価値観や習慣に驚くこともありますよね。友人や知り合い程度ならそれもスルーできる場合がありますが、夫婦となるとつい「どうして？」「どういうこと？」「何で？」と問い詰めたくなるものも出てくるでしょう。そうした時に、問い詰めた先で自分はどうしたいのかと考えると、相手に話をするタイミングや自分が何を求めて行動を起こせばいいのかが分かるのかもしれません。

主人公の佳奈はある都市で非常勤の公務員として働いていました。その職場では、のちに佳奈の夫になる男性に出会います。いつもさりげなく仕事のフォローをしてくれる彼から食事に誘われたことをきっかけに、その後交際に発展した2人。





共通の趣味があり、一緒にいる時間が楽しいと思える交際は、とんとん拍子で結婚につながり、現在佳奈は専業主婦として家庭を支える日々を送っていました。結婚当初は一緒に過ごす時間も長かった2人ですが、時をへるとともに夫の帰宅時間は連絡なく遅くなることが増え、佳奈はそのことについて不満をいだいていたのですが…。

©hatake_0123_

夫の行動と、かすかに感じた「石けんの匂い」によって彼への不信感を高める佳奈ですが、かといって問い詰めて仲直りできないこともイヤだ…と思っているようです。モヤモヤとした悩みを日常でかかえて過ごすのは精神的にもしんどいものですよね。



本当はお互いに腹を割って話せるのが1番良いのでしょうが、場合によっては同じことを話すにしてもタイミングを図るのが大切なこともありますよね。今回、夫の言動には怪しさを感じる部分が確かにありますが、佳奈が「真実を知ってどうしたいか」まで心を決めてから追及した方がいいのかもしれません。



結婚は他人同士が家庭を築くことなので、折り合いがつかないこと、疑心暗鬼になってしまうこと、失望や怒りなどネガティブな感情をいだいてしまうこともあります。それでも「この人と乗り越えたい」と思える関係を築いていけるといいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）