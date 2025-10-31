韓国人気No.1*AESTURAからホリデー限定！乾燥肌を包み込むギフトセット

韓国No.1ダーマコスメブランド「AESTURA」から、ホリデー限定のスキンケアコレクション「アトバリア365 クリームギフトセット」が登場します。カプセル妖精が描かれた可愛い限定デザインのパッケージには、保湿120時間³持続の高保湿クリームと、肌をなめらかに整えるエマルジョンをセット。乾燥が気になる季節に、自分へのご褒美や大切な人への贈り物としてもぴったりな特別アイテムです♡

肌を包み込む“高密度セラミドカプセル”の力



アトバリア365 クリーム

韓国で15秒に1個売れているという人気の「アトバリア365 クリーム」は、1本に約100万個の「高密度セラミドカプセル¹」を配合。

乾燥によるつっぱりやごわつきを防ぎ、角質層のすみずみまでうるおいで満たします。保湿が120時間³続く高保湿処方で、寒さや外的刺激に揺らぎにくい肌へと導くのが魅力です。

無香料・無着色・パラベンフリーで、敏感肌テスト済み*⁴だから、デリケートな肌にもやさしく寄り添います。

*¹ セラミドNP、スフィンゴ脂質、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、コレステロール、ステアリン酸、アラキン酸、オレイン酸、パルミチン酸(すべて保湿成分)

*³ AESTURA調べ。120時間持続データ取得済み。効果には個人差があります。

【シスレー】2025年ホリデーを彩る限定コレクション♡特別な香りと美の贈り物

うるおいと柔らかさを与えるエマルジョンもセットに



アトバリア365 クリームギフトセット

セットには、肌なじみのよい「アトバリア365 エマルジョン」ミニチューブ(30mL)も。カプセルを完全に溶かした状態で配合することで、肌にスッとなじみ、うるおいバリアをサポート。

乾燥によるカサつきもふっくらなめらかに整えます。乾燥が気になる日は、クリームとエマルジョンを重ね使いするのがおすすめ。

ロフト先行発売は2025年10月10日(土)、全国発売は10月31日(金)から。価格は3,300円(税込)です。

* 韓国OliveYoung/ダーマコスメカテゴリー2023年上半期累積販売額基準

カプセル妖精デザインの限定パッケージ♡



イラストレーターiioさんとコラボした限定デザインには、“カプセル妖精が肌うるおいバリアをやさしくケアする物語”が描かれています。パステル調の優しい世界観が、使うたびに心まで癒してくれるよう。

ホリデーシーズンの気分を高める特別なデザインで、ギフトとしても華やか。肌も気持ちもうるおうAESTURAの限定セットで、冬支度を始めてみませんか？

自分をいたわる時間を、AESTURAと一緒に



乾燥や刺激が気になる季節こそ、肌に寄り添うスキンケアを。AESTURAの「アトバリア365 クリームギフトセット」は、韓国で愛され続ける保湿ケアをぎゅっと詰め込んだ特別なコレクションです。

カプセル妖精の限定デザインに包まれた保湿アイテムで、忙しい毎日に“やさしいうるおい時間”を届けてみてはいかがでしょうか♪