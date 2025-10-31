【京都府】「温泉地としては比較的穴場」古都の自然に癒やされる「嵐山温泉」の魅力とは？
嵐山温泉は、京都市右京区に位置し、人気観光地・嵐山エリアの桂川沿いに湧く温泉地です。
何よりの魅力は、古都の美しい自然に囲まれた立地にあり、和の風情を全身で感じられる贅沢な温泉体験が楽しめます。
世界遺産「天龍寺」や、幻想的な雰囲気に包まれる「竹林の小径」も徒歩で巡れる距離にあり、観光と温泉の両方を満喫できます。周囲には京料理や豆腐、湯葉などの名物料理もそろい、散策も楽しみの1つです。
▼景色が日本らしくて趣がある
「渡月橋や竹林があり、景色が日本らしくて趣があるから」（40代女性／愛媛県）」
「景色、嵐山の落ち着いた雰囲気が最高です」（30代女性／奈良県）」
▼観光と自然を同時に楽しめる
「温泉だけでなく、嵐山の自然を感じられる観光もできるため」（40代男性／大阪府）」
「渡月橋や竹林の小径といった観光スポットが徒歩圏内にあるため、観光と温泉の両方を楽しめる点」（20代男性／三重県）」
▼比較的穴場で落ち着いている
「観光地としての知名度が高い一方で、温泉地としては比較的穴場感があり、自然の美しさや街の落ち着いた雰囲気が評価されました」（30代女性／奈良県）」
▼新幹線＋JR嵯峨野線（山陰本線）
東京駅から東海道新幹線「のぞみ」に乗れば、京都駅までの所要時間は最短で約2時間8分です。京都駅でJR嵯峨野線（山陰本線）に乗り換え、嵯峨嵐山駅へは快速で約12分、普通列車で約16〜18分かかります。乗り換え時間を除いた最短の所要時間は、約2時間20分が目安となります。
嵯峨嵐山駅からは、温泉地（渡月橋周辺）まで徒歩で約15分、またはタクシーで約5〜6分が目安です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
何よりの魅力は、古都の美しい自然に囲まれた立地にあり、和の風情を全身で感じられる贅沢な温泉体験が楽しめます。
「嵐山温泉」周辺には何がある？温泉街の中心には、嵐山の象徴である渡月橋が架かり、春は桜、秋は紅葉、夏には青もみじと、四季折々の美しい景観を楽しめます。
世界遺産「天龍寺」や、幻想的な雰囲気に包まれる「竹林の小径」も徒歩で巡れる距離にあり、観光と温泉の両方を満喫できます。周囲には京料理や豆腐、湯葉などの名物料理もそろい、散策も楽しみの1つです。
「渡月橋や竹林の景色が最高」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
▼景色が日本らしくて趣がある
「渡月橋や竹林があり、景色が日本らしくて趣があるから」（40代女性／愛媛県）」
「景色、嵐山の落ち着いた雰囲気が最高です」（30代女性／奈良県）」
▼観光と自然を同時に楽しめる
「温泉だけでなく、嵐山の自然を感じられる観光もできるため」（40代男性／大阪府）」
「渡月橋や竹林の小径といった観光スポットが徒歩圏内にあるため、観光と温泉の両方を楽しめる点」（20代男性／三重県）」
▼比較的穴場で落ち着いている
「観光地としての知名度が高い一方で、温泉地としては比較的穴場感があり、自然の美しさや街の落ち着いた雰囲気が評価されました」（30代女性／奈良県）」
【アクセス】新幹線＋JRで約2時間45分嵐山温泉は、東京からは東海道新幹線を利用してアクセスします。
▼新幹線＋JR嵯峨野線（山陰本線）
東京駅から東海道新幹線「のぞみ」に乗れば、京都駅までの所要時間は最短で約2時間8分です。京都駅でJR嵯峨野線（山陰本線）に乗り換え、嵯峨嵐山駅へは快速で約12分、普通列車で約16〜18分かかります。乗り換え時間を除いた最短の所要時間は、約2時間20分が目安となります。
嵯峨嵐山駅からは、温泉地（渡月橋周辺）まで徒歩で約15分、またはタクシーで約5〜6分が目安です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)