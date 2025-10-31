「30歳成人男性でこんな可愛いことある‥?!」菊池風磨の最新ショットに「シンプルに顔が良い！！」反響
timeleszの菊池風磨さんは10月29日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『Oggi』（小学館）でのオフショットを公開し、ファンからは絶賛の声が寄せられています。
【写真】菊池風磨のかわい過ぎる笑顔ショット
この投稿にファンからは、「30歳成人男性でこんな可愛いことある‥?!」「もしかして天使なんじゃないか？」「待って、かわいすぎるよーーーーーーー」「なにそのもちもち笑顔！！」「シンプルに顔が良い！！！！」との声が寄せられました。また、同グループのメンバーである佐藤勝利さんからは笑顔の絵文字が送られており、ほほ笑ましい関係性がうかがえます。
(文:勝野 里砂)
「待って、かわいすぎるよーーー」菊池さんは「#にこにこ #oggi #ふまぐらむ」とハッシュタグを付け、1枚の写真を掲載。淡いグリーンのニットにベージュのパンツを合わせたコーディネートの菊池さんが、笑顔で写っています。同誌12月号から始まる新連載「照れワーク」のオフショットと思われます。連載は、菊池さんが仕事への向き合い方をさまざまな角度から語る内容となっているそうです。
オフショットは他にも20日の投稿でも同誌のオフショットを複数公開している菊池さん。写真には、2種類のスーツスタイルが収められており、大人の色気が漂う表情を見せています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
