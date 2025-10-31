創設30周年を迎えたアビスパ福岡を西日本スポーツは担当記者をつけてずっと追いかけてきた。歴代の担当記者が思い出をつづる。

◇ ◇ ◇

今季は苦戦しているとはいえ、J1に定着をしている現在のアビスパ福岡がまぶしく映る。いやあ、本当に。担当記者をうらやましく思う。試合について、選手について語ることができる日々なのだ。

2006年から2年ちょっと携わった当時はそれどころではなかった。苦悶のアビスパだった。2001年シーズン以来のJ1で臨んだ06年から担当になった。J1昇格の貢献者だった松田浩監督が成績不振のため解任。その後、川勝良一氏が後を引きついだものの、持ち直せずに16位。J2神戸との入れ替え戦の末、敗退しJ2降格した。対戦した神戸の監督が途中から指揮を執った松田氏だったのはたっぷりの皮肉になった。試合の取材よりも、監督の去就ばかりの取材。クラブ内の不協和音は聞こえてきた。こちらの心もやさぐれた1年だった。

07年にはビッグネームが監督に就任した。ピエール・リトバルスキー。1990年ワールドカップの西ドイツ（現在のドイツ）優勝メンバーで世界的なドリブラーだった。監督1年目のこの年は7位に終わり、オフには17選手がクラブを離れた。横浜FCの監督時代にスタッフだった田部和良さん（故人）をGMに招聘し、再建を図った。

監督がほぼ全権を握った08年シーズンもうまくいかない。5月6日、ゴールデンウイーク最終日。アビスパ福岡はホームでロアッソ熊本に2―4の大敗を喫した。前節に続いての4失点の2連敗。試合後は300人のサポーターが座り込みし、「リティ辞めろ」と抗議した。3勝3分け5敗、勝ち点12。15チーム中10位に沈み、2年ぶりのJ1昇格は希望はすでに遠のいていた。会見でリトバルスキー監督は進退伺を出した。「クラブに残るか残らないかは社長が判断する」。これは解任か―。

ゲーム結果どころではない。この取材を優先した。数日後に私は大阪への転勤が決まっていた。アビスパ担当もこの日が私にとってラストゲーム。ありがたくも試合後に福岡担当の記者や関係者の方が送別会を開いていただく予定だった。しかし、監督の人事にかかわる問題が噴出。せっかくの送別会だったが、それどころではなくなった。泣く泣く会のキャンセルをお願いしたのを覚えている。

試合後、監督に電話したがつながらず、ならばと監督に直当たりするため、自宅に。福岡市内の閑静な住宅地。表札は日本人である夫人の旧姓が記されていた。リトバルスキー監督は、クラブの運営方針に対する不満を持っていた。日本語を話せるとはいえ、細かいところは難しい。だから夫人の電話を通じて話を聞いていた。長いときには1時間も及んだ。今度もじっくりと監督の本心を聞こうと、呼び鈴を鳴らしたものの不在。その後、監督は市内のホテル一室で当時の都筑興社長、田部GMと会談をしていると同僚が聞きつけ、向かった。数時間が立ち「解任騒動」の結論が出た。続投―。

猶予期間を監督に与えることになったがそれでも持ち直せずに終わった。7月11日に解任。篠田善之監督が就任しクラブの再起を図った。2年余りで3度目の監督交代。この年の秋、ヤマザキナビスコ杯（現在のルヴァン杯）で同じ九州の大分トリニータが優勝した。8位に終わり、J1昇格を逃した福岡とは対照的だった。担当した期間、マイナスな出来事が占めた。06年から3シーズン、監督は計4人。監督代行を含めると5人。選手もつらかった、サポーターもつらかった。新聞の見出しは「惨敗」「解任」「痛恨」「連敗」…。もっと明るい前向きな記事を書けと練習場でサポーターから叱られたこともあった。

そんな歴史があったからこそ今がある。ルヴァン杯を制し、日本代表を出し、J1にいるアビスパはまばゆいのだ。（2006〜08年担当、山上武雄）