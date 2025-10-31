「綺麗な奥様」Jリーガーの女子アナ妻が純白のドレス姿を披露。新婚生活に密着「とってもお似合い」「末永くお幸せに」の声
RB大宮に所属する谷内田哲平の妻でフリーアナウンサーの佐藤由菜さんがインスタグラムを更新。純白のドレス姿を披露した。
「RB大宮アルディージャのYouTubeチャンネルで新婚密着動画を撮影・公開していただきました」
この動画には、衣装選びやNACK５スタジアム大宮でのウエディングフォトの様子、自宅での手料理など、２人の幸せな新婚生活が収められている。
「終始大きい口を開けて大笑いしていたんじゃないかと不安になるくらい笑、スタジアムでのウエディングフォトも自宅での撮影も楽しく貴重な経験をさせていただけて本当に感謝です（スタジアムでのウエディングフォトは念願でした）」
２人は2025年８月４日に入籍。佐藤さんは「企画してくださったRB大宮アルディージャの方々、ウエディングドレス・ヘアメイクなどをしてくださったアンジェリーク大宮店さん ありがとうございました」と感謝を伝え、「これからも色んな景色を見せてくれる旦那に感謝しながら明るい家庭を築いていきたいと思います」と綴った。
多幸感あふれる新婚カップルに、「おめでとう、ヤチ！」「おめでとう！綺麗な奥様」「ウエディングドレス姿、とってもお似合いです」「末永くお幸せに」といった声があがった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】多幸感たっぷり！ 佐藤由菜さん＆谷内田哲平のウェディングショット
