北日本では、平年並みの気温となる時期があるものの、1か月を通した気温は、平年並みか高くなる見込みです。東日本や西日本では高温傾向が続くでしょう。この先1か月の降水量は、太平洋側の広い範囲で平年より多くなりそうです。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

11月前半の天候について、北日本日本海側では、例年と同様にくもりや雨または雪の日が多いでしょう。北日本太平洋側では、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。11月後半の天候について、北日本日本海側は、例年よりもくもりや雨または雪の日が少ないでしょう。北日本太平洋側では、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

11月1日から7日頃にかけての気温は、北海道日本海側・オホーツク海側で「平年並みか高い」でしょう。北海道太平洋側・東北は「平年より高い」見込みです。11月8日から14日頃にかけての気温についても、北海道・東北ともに「平年並み」の見込みです。11月15日から28日頃にかけての気温は、北海道で「平年並みか高い」でしょう。東北は「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道日本海側・東北日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北太平洋側では「平年より多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道日本海側で「平年並みか多い」でしょう。北海道太平洋側・オホーツク海側・東北では「ほぼ平年並み」の見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

11/1〜11/30

札幌 4.8℃〜12.9℃

青森 7.5℃〜15.1℃

仙台 11.1℃〜17.0℃

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、11月7日頃にかけて、例年よりもくもりや雨の日が多い見込みです。その後14日頃にかけては、例年同様にくもりや雨の日が多いでしょう。11月後半になると、例年よりもくもりや雨の日が少ない見込みです。関東甲信・東海では、11月14日頃にかけて、例年より晴れる日が少ないでしょう。その後11月28日頃にかけては、例年同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

11月1日から7日頃にかけての気温は、北陸で「平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか高い」見込みです。11月8日から14日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。11月15日から28日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「平年並みか多い」でしょう。関東甲信・東海では「平年より多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

11/1〜11/30

新潟 11.4℃〜17.5℃

東京 14.2℃〜19.4℃

名古屋 14.5℃〜20.1℃

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、例年と同様にくもりや雨の日が多いでしょう。西日本太平洋側では、11月7日頃にかけて、例年同様に晴れる日が多いでしょう。その後11月14日頃にかけては、例年よりも晴れる日が少なくなる見込みです。11月後半は、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

11月1日から7日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」見込みです。11月8日から14日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。11月15日から28日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰・九州北部で「平年並みか多い」見込みです。近畿中南部・山陽・四国・九州南部では「平年より多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、近畿北部・山陰・九州北部で「ほぼ平年並み」の見込みです。近畿中南部・山陽・四国・九州南部では「平年並みか少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

11/1〜11/30

大阪 15.1℃〜20.7℃

広島 14.8℃〜20.5℃

高知 16.9℃〜22.1℃

福岡 15.3℃〜20.9℃

鹿児島 18.0℃〜23.0℃

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、11月8日から14日頃にかけて、前線や湿った空気の影響を受けやすく、例年よりもくもりや雨の日が多いでしょう。

【気温の傾向】

11月1日から14日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。11月15日から28日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか少ない」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

11/1〜11/30

名瀬 21.7℃〜25.1℃

那覇 23.4℃〜26.5℃

■1か月予報（11月1日から11月30日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 20%・40%・40%

東日本: 10%・30%・60%

西日本: 10%・30%・60%

奄美・沖縄:10%・10%・80%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:10%・30%・60%

東日本（日本海側）:20%・40%・40%

東日本（太平洋側）:20%・30%・50%

西日本（日本海側）:20%・40%・40%

西日本（太平洋側）:20%・30%・50%

奄美・沖縄: 20%・40%・40%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30%・30%・40%

北日本（太平洋側）:30%・40%・30%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（太平洋側）:50%・30%・20%

西日本（日本海側）:40%・30%・30%

西日本（太平洋側）:40%・40%・20%

奄美・沖縄: 40%・40%・20%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）