青森・弘前で愛される「アップルパイ」…ジューシーなリンゴをサクサク食感で楽しむ
アップルパイ
リンゴ生産量日本一を誇る弘前市で５０年以上愛されているのが、洋菓子店「ボンジュール」のアップルパイ。
加工に適した県産のリンゴ「紅玉」を煮て、サクサクした食感のパイ生地と合わせた。ジューシーなリンゴが特徴で、年間１２万個を売り上げる。
「総選挙」で３連覇…甘すぎない味わい
「リンゴは生で食べた方がおいしい」と考える市民が大半だった時代に作り上げた父の味を現オーナーが受け継ぎ、市内の菓子店が腕を競う「弘前アップルパイ総選挙」で２０１５年から３連覇を果たした。
リンゴはたっぷりの水と砂糖で煮ることで、オーブンで焼いても水分がしっかり残る。シナモンは使わず、リンゴやバターの風味を生かした甘すぎない味わいで、何個でも食べられる軽さがある。
「子どもからお年寄りまで食べやすい味です」
ボンジュールのオーナー・関浩司さん
「子どもからお年寄りまで食べやすい味です。小さい頃から食べてきた思い出の味のイメージを大切に、改良を重ねてきました。ぜひ、青森のリンゴを使ったお菓子を食べてみてください」
お取り寄せ
１個４５０円（税込み、送料とクール代別）。冷凍状態で発送する。注文は電話かファクス（いずれも０１７２・８８・７５５７）で。
詳細はウェブサイトで。
◇
全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。