アップルパイ

リンゴ生産量日本一を誇る弘前市で５０年以上愛されているのが、洋菓子店「ボンジュール」のアップルパイ。

加工に適した県産のリンゴ「紅玉」を煮て、サクサクした食感のパイ生地と合わせた。ジューシーなリンゴが特徴で、年間１２万個を売り上げる。

「総選挙」で３連覇…甘すぎない味わい

「リンゴは生で食べた方がおいしい」と考える市民が大半だった時代に作り上げた父の味を現オーナーが受け継ぎ、市内の菓子店が腕を競う「弘前アップルパイ総選挙」で２０１５年から３連覇を果たした。

リンゴはたっぷりの水と砂糖で煮ることで、オーブンで焼いても水分がしっかり残る。シナモンは使わず、リンゴやバターの風味を生かした甘すぎない味わいで、何個でも食べられる軽さがある。

「子どもからお年寄りまで食べやすい味です」

ボンジュールのオーナー・関浩司さん

「子どもからお年寄りまで食べやすい味です。小さい頃から食べてきた思い出の味のイメージを大切に、改良を重ねてきました。ぜひ、青森のリンゴを使ったお菓子を食べてみてください」

お取り寄せ

１個４５０円（税込み、送料とクール代別）。冷凍状態で発送する。注文は電話かファクス（いずれも０１７２・８８・７５５７）で。

詳細はウェブサイトで。

◇

