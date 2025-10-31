Mrs．GREEN APPLEの大森元貴（29）が30日、X（旧ツイッター）を更新。29日に明らかになった、テレビ朝日系特撮ドラマ「スーパー戦隊シリーズ」が、現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜午前9時30分）を最後に終了することについて、驚きの声を上げた。

1975年（昭50）に放送を開始した第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から、子供から大人まで、世代を超えて愛されてきた人気シリーズが、半世紀の歴史に幕を下ろす。Xのトレンドランキングでも一時、「スーパー戦隊シリーズ」が1位となった。

大森は「スーパー戦隊シリーズ」終了の記事を引用した上で「うわああああああああ」とつづった。大森の驚きに対し「えええぇ…？！、ええ？、終了することにも驚きですけどそれにもっくんが反応することにも驚きです！！」「忙しいだろうにちゃんとオタクみたいな反応かわいー」「定期雄叫びかと思ったら それはうわああああああああ だね。。時代が。。。」などの声が寄せられた。

ミセスは今月のYouTube生配信で、年内で「フェーズ2」終了し、来年1月1日から「フェーズ3」への突入を発表。ミセスは、今年5月には新設された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN2025」で、音楽人5000人が最も評価したアーティスト「最優秀アーティスト賞」に輝き、昨年の日本レコード大賞連覇に続く大きな栄冠を手にした。令和の国民的バンドといえる活躍を続けている。