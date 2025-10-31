ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３０日（日本時間３１日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦を翌日に控え、敵地・トロント（カナダ）で公式会見に出席した。

前日の第５戦の試合前会見では、第４戦に先発して７回途中６安打４失点だった大谷翔平投手（３１）を第６戦以降にリリーフ待機させる可能性を示唆していた指揮官はこの日、大谷を第７戦ではなく中２日で第６戦に投入する可能性について「明日彼がどういう状態で来るかを見てみよう。ただ、もちろん今は敗退の瀬戸際だから、そういう話し合いをする必要がある。明日勝つために必要なことは何でもやるつもりだ。当然、山本が先発するわけだし、守りの面で最善を尽くすこと、そして得点を生み出す面でもできる限りのことをやる」と説明。３勝３敗になって第７戦までもつれた場合、先発投手は降板後もＤＨとして残ることができる“大谷ルール”を活用して大谷をオープナーとして起用する考えを問われると「全てを検討すると思う。まずは明日をどう乗り切るかに集中して、そこから状況を見て、もし第７戦があるならどう攻めるのが最善かを考えることになる。全ての選択肢はテーブルの上にあるし、実際そうするつもりだ」と力を込めた。

救援で起用した場合は降板後に守備に就く必要が出てくるが、指揮官は「全てについて話し合うつもりだ。だから、最善が何かを一緒に考えていく。前にも言ったけど、もしそういう状況になったら、その時に判断する。でも、明日彼（大谷）が外野を守ることはないと分かっている。ただ、もし第７戦まで行ったらその時は全ての選択肢についてしっかり話し合うつもりだ」と話した。

１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となるＷＳ連覇を狙うチームだが、試合時間６時間３９分、延長１８回の歴史的死闘をフリーマンのサヨナラ弾で制してから２連敗。２９日（同３０日）の第５戦では１―６の完敗で２勝３敗と崖っぷちに立たされた。

第６戦は第２戦で４安打１失点完投勝利を挙げた山本由伸投手（２７）が先発する。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第２戦でも１失点完投勝ち。ポストシーズンではメジャー２４年ぶりとなる２試合連続完投の快挙を達成するなど絶好調のエースに命運を託す。その後、佐々木朗希投手（２３）、大谷と日本人リレーが実現する可能性もある。