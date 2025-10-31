ドジャース山本由伸 崖っぷちの第6戦へ「勝つことだけに集中する。最高の準備をして100％の自分で挑みたい」



山本由伸（c）SANKEI

ワールドシリーズ連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースは、2勝3敗と後がない状況で敵地トロントに乗り込む。

チームの命運を託されたのは、日本の右腕・山本由伸（27）。大事な第6戦の先発を前に会見に臨んだ山本は、静かな口調で「勝つことだけに集中したい」と語り、冷静な表情の中に強い決意をにじませた。

「とにかく勝つことに集中して、勝つだけだと思って、目の前の試合に集中し、いつも通りのプレーをしたいと思います」

第3戦では登板こそなかったものの、延長18回の死闘の中でブルペンに入り、いつでもマウンドに立てるよう備えていた。

その影響について問われると「いつも通りしっかり投げられたので、問題なく試合に向けて準備できています」と語り、コンディションに不安はないことを明かした。

好調のブルージェイズ打線についても、山本は冷静に分析する。「特にイメージが変わったということはなく、変わらず良いチームだと思いました。最高の準備をして、100％の自分で挑みたいと思います」

第2戦での快投を経て迎える第6戦だが、その時の手応えに過信はない。

「多少自信になった部分はありますが、また気持ちを切り替えています。とにかくチームの勝利に貢献するだけです」と、徹底して"次の一戦"だけを見据えた。

また、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が「試合を最後まで終わらせたいという強い思いを感じる」と語ったことについて、山本は自身の原点を振り返る。

「これまで本当に良いコーチたちに出会ってきました。小学生のころから今まで、どのタイミングでも良い指導者に恵まれてきたことが、自分の野球人生の支えになっています」と語り、静かに感謝の思いをにじませた。

長いシーズンの集大成となる一戦に「少しは緊張しますが、ここまで一生懸命練習してきたので、自分のベストを尽くすだけです」

負ければシーズンが終わるという極限の舞台でも、山本由伸の表情に焦りはない。

