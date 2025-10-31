東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6555 高値0.6597 安値0.6533
0.6654 ハイブレイク
0.6626 抵抗2
0.6590 抵抗1
0.6562 ピボット
0.6526 支持1
0.6498 支持2
0.6462 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5742 高値0.5788 安値0.5726
0.5840 ハイブレイク
0.5814 抵抗2
0.5778 抵抗1
0.5752 ピボット
0.5716 支持1
0.5690 支持2
0.5654 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3986 高値1.4014 安値1.3927
1.4111 ハイブレイク
1.4063 抵抗2
1.4024 抵抗1
1.3976 ピボット
1.3937 支持1
1.3889 支持2
1.3850 ローブレイク
