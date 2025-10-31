東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6555　高値0.6597　安値0.6533

0.6654　ハイブレイク
0.6626　抵抗2
0.6590　抵抗1
0.6562　ピボット
0.6526　支持1
0.6498　支持2
0.6462　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5742　高値0.5788　安値0.5726

0.5840　ハイブレイク
0.5814　抵抗2
0.5778　抵抗1
0.5752　ピボット
0.5716　支持1
0.5690　支持2
0.5654　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3986　高値1.4014　安値1.3927

1.4111　ハイブレイク
1.4063　抵抗2
1.4024　抵抗1
1.3976　ピボット
1.3937　支持1
1.3889　支持2
1.3850　ローブレイク