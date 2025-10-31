“全鳥取県民の妹”白濱美兎、夕景に映える白肌ショット公開 『PARADE』でビーチグラビア
グラビアムック『PARADE（パレード）2025秋号』（小学館）が30日に発売され、「全鳥取県民の妹」として人気を集める白濱美兎が誌面に登場した。サメの浮き具を“彼氏”に見立て、ビーチで夏の名残を満喫する無邪気な姿を披露している。
【写真】美ボディ炸裂！「アイドル史上最高傑作」熊澤風花が裏表紙
撮影は夕暮れの海辺で行われ、オレンジ色の空を背景に白濱の白肌が美しく映える仕上がりに。砂浜での笑顔や、波打ち際ではにかむ表情など、あどけなさと透明感を兼ね備えたグラビアとなっている。夕日の光に包まれた白濱が見せる自然体の瞬間は、まさに“終わらない夏休み”を思わせる。
白濱は2006年生まれ、鳥取県出身。身長163センチ。2023年に「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得し、“全鳥取県民の妹”というキャッチコピーで一躍注目を集めた。現在はファースト写真集『manika』が発売中で、グラビア界の次世代を担う存在として期待されている。
『PARADE』秋号では、表紙を桃月なしこ、裏表紙を熊澤風花が飾り、白濱のほかにも森脇梨々夏、斉藤里奈、沢美沙樹、由良ゆらが登場。それぞれが異なるテーマで個性を発揮し、誌面全体がまさに“グラビアパレード”の名にふさわしい構成となっている。
