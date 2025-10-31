今回は、ワガママな義母に振り回されたお嫁さんのエピソードを紹介します。

「私は家政婦じゃない！」

「義母が足を骨折し入院していましたが、ある日退院。そこで私は仕事帰りに義実家に行き、家事をしてあげることに。

そして義母のための買い物を終えて、義実家に戻りましたが、義母は『シュークリームが急に食べたくなったの』『買ってきてもらえる？』と言ってきたんです……。正直、買い物に出かける前に言ってほしかったですし、シュークリーム屋さんは家からちょっと離れているので面倒でしたが、仕方なくシュークリームを買いに行ったんです。

しかしこれ以降、義母は私が何でも言うことを聞いてくれると思ったのか、義母のワガママはどんどんエスカレートしていきました。『私は家政婦じゃない！』と言いたくなってしまいます」（体験者：30代女性・介護士／回答時期：2024年4月）

▽ 義母がこの女性にやたら甘えてくるのは、この女性が「介護士だから」というのもあるそうです。でもそれは仕事の話でプライベートはまた別ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。