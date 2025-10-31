アルフレッサ、上期経常を一転7％増益に上方修正

アルフレッサ ホールディングス <2784> [東証Ｐ] が10月31日朝(08:30)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の153億円→174億円(前年同期は162億円)に13.7％上方修正し、一転して6.9％増益見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の397億円(前期は404億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年3月期第2四半期（中間期）の連結業績におきましては、コストコントロールの徹底により経費を抑制したことに加え、販売費及び一般管理費の一部が期ズレしたことにより、営業利益および経常利益は前回予想を上回る見通しとなりました。また、親会社株主に帰属する中間純利益については、上記要因に加え、政策保有株式の縮減を推進する中で特別利益（投資有価証券売却益）を計上したことから、前回予想を上回る見通しとなりました。 2026年3月期通期の連結業績予想につきましては、2025年11月6日に予定しております第2四半期決算発表時にお知らせいたします。＊上記の予想は、本資料の発表日時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後の様々な要因によって本予想数値と異なる場合があります。

