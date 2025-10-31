『仮面ライダーW』DXダブルドライバー用のハイスペックなベルト帯が登場
バンダイは、『仮面ライダーW』より「DXダブルドライバーハイスペックベルト帯」(7,150円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定 。
2026年3月発送予定「DXダブルドライバーハイスペックベルト帯」(7,150円)
『仮面ライダーW』より、別売りの「「DXダブルドライバー」、スペックアップしたベルト帯・マキシマムスロット・ベルト留めがセットで登場。
本商品は、別売りの「SUPER BEST DXダブルドライバー」などに含まれる、組み立て前のダブルドライバー本体にセットすることで、外観のアップグレードが可能。過去商品「CSMダブルドライバーver.1.5」と同一の形状を採用し、DX版から彩色もアップグレードしており、高級感のある外観となっている。
ベルト帯には調整アジャスターが組み込まれており、胴回りサイズは約75cm〜95cmまで対応可能で、幅広い年齢層のファンが楽しむことができる。
(C)石森プロ・東映
