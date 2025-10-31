ÆóÇ¯¤Ö¤ê¤ËÌë²ñ¤Ë»²²Ã¡£ÉÏË³Îá¾î¤ÏÈ¼Î·¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤à¤¬¡Ä¡¿¿ì¤ÃÊ§¤¤Îá¾î¤¬±ÑÍº¤ÈÃÎ¤é¤ºµáº§¤·¤¿·ë²Ì¢
¡Ø¿ì¤ÃÊ§¤¤Îá¾î¤¬±ÑÍº¤ÈÃÎ¤é¤ºµáº§¤·¤¿·ë²Ì¡Ù¡Ê¥ª¥ª¥È¥ê¡§Ì¡²è¡¢Ä¹·î¤ª¤È¡§¸¶ºî¡¢ÃæÛêÍ³ÎÉ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û
『酔っ払い令嬢が英雄と知らず求婚した結果』
ÉÏË³µ®Â²¤ÇÍÌ¾¤Ê»Ò¼ß²ÈÎá¾î¡¦¥ô¥£¥¨¥é¤Ï²¦µÜËâË¡»È¤¤¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â²È¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Éã¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤ÆÁáµÞ¤ÊÌ»Ãµ¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£»Å»ö»°Ëæ¤Ç¼Ò¸ò³¦¤ËÁÂ¤¤¥ô¥£¥¨¥é¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤â¡¢Ã¯¤Ë¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º»´ÇÔ¡£¤»¤á¤Æ»²²ÃÈñ¤Î¤â¸µ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤ä¤±¤¯¤½¤Ç¤ª¼ò¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶öÁ³¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤ÎÆ·¤Ë¹õÈ±¤¬Èþ¤·¤¤ÃËÀ¡¦¥ë¥«¡¼¥·¥å¤È½Ð²ñ¤¦¡£Æó¿Í¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¸ß¤¤¤Î»ö¾ð¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢°Õµ¤Åê¹ç¡£¿ì¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç·ÀÌó·ëº§¤ÎÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹¤¬¡Ä¡© ÉÏË³ËâË¡»È¤¤Îá¾î ¡ß ºÇ¶¯¤Î¿À½Ãµ³»Î¤Î·ÀÌó·ëº§¥é¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¿ì¤ÃÊ§¤¤Îá¾î¤¬±ÑÍº¤ÈÃÎ¤é¤ºµáº§¤·¤¿·ë²Ì¡Ù¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡ª
