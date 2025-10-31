サッカーの元日本代表DF槙野智章氏（38）が、31日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。日本代表監督の適性について語る場面があった。

この日、槙野氏がサンフレッチェ広島ジュニアユース時代からの“親友”でもある元日本代表の森脇良太氏とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。

森脇氏が「代表監督は日本人がいい？外国人がいい？」と質問した。

槙野氏は「難しい質問だな…」と口にした上で、「今は森保監督が凄くマッチしていると思う。僕も代表チームに居て、外国人監督の良さもわかるし、森保監督ともやらせてもらって日本人監督の良さもわかる」と言及した。

代表監督として1番大事なのは、日本の文化を知っていて、日本人のサッカーの特徴も知っていることだという。「日本人監督はわかっていると思うけど、外国人でも日本人の特徴が分かってればいいと思う」と説明した上で、過去の日本代表の監督に就任したヴァイッド・ハリルホジッチ監督を例えとして挙げた。

「日本人の特徴を知らずに接していく中で、最初はけん制してたけど、数年仕事をして日本人の良さに気づいた。それは気づくまでの期間がもったいない。そういう意味では直接コミュニケーションも取れて、日本人の特徴とか文化を知っている方が監督をやるといいと思う」と振り返った。

さらに日本人監督の良さと弱点は“コミュニケーション”だという。「コミュニケーションを大事にするあまり、言わなきゃいけないことを言えなくなる。外国人監督ならコミュニケーションを大事にしつつ、ズバズバ言う。だから一概には言えないけど日本を知っている人なら良いよね。トータルで考えると世代交代で、若い人たちがやるのは良いと思う」と持論を展開した。