『ゴジラ×メカゴジラ』デフォリアルに「3式機龍 重武装型」が登場
プレックスは、『ゴジラ×メカゴジラ』より「デフォリアル 3式機龍 重武装型」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定 。
2026年1月発送予定「デフォリアル 3式機龍 重武装型」(14,300円)
『ゴジラ×メカゴジラ』(2002年公開)より、「3式機龍 重武装型」がデフォリアルに登場。
ゴジラの骨を元に造られた生体ロボット「3式機龍」。その姿をデフォルメしつつもリアルに再現している。
最大威力の武器「アブソリュート・ゼロ」はパーツを差し替えることで開閉状態を選択可能となっている。
※バックパックの取り外しはできない。
TM＆(C)TOHO CO.,LTD.
