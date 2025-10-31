「広島秋季練習」（３０日、マツダスタジアム）

１１月１日からの秋季キャンプに参加する広島・石原貴規捕手（２７）が３０日、新打法習得で来季の正妻獲りを目指すと誓った。打率・１９２に終わった今季を踏まえ、今秋からバットを体の前で高く掲げる新フォームに挑戦中。「まずは自分の中で『コレだ』という柱になるようなモノが見つかれば」と試行錯誤を重ね、習熟度を高めていく。

矯正を図るのはスイング時の頭のブレ。「ブレがけっこう大きくて、それがいい時もあれば悪い時もある感じだった。いい打球を打つ確率を上げていくために（フォームを）変えている」と取り組みの意図を説明した。

同じ右打者として参考にするのはＤｅＮＡの宮崎、牧の２人。ゆったりとした間合いでタイミングを取る、落合博満氏の現役時代の打撃も手本にしており「自分なりに解釈して、体になじませていく」と打力向上に励んでいく。

捕手としてのレベルアップも欠かせない。参加メンバー最年長として臨むキャンプ中には実戦も見込まれ「打者の観察の仕方、配球の考え方。より根拠のある攻めができるように」と頭をフル回転させながらインサイドワークの向上に努める。

新井監督はかねて、来季の構想で小園以外のレギュラー白紙を明言。正捕手を勝ち取るチャンスは大いにある。「もちろんレギュラーで出たいし、その中で勝ちたい。来年（定位置を）取らないと、終わるぐらいの気持ちではいます」と石原。正捕手という大目標へ、攻守で突き詰めていく。