約6年ぶりに韓国を訪れたドナルド・トランプ米大統領が、李在明（イ・ジェミョン）大統領に野球バットと野球ボールを贈ったと、韓国大統領室のキム・ナムジュン報道官が30日、伝えた。

キム報道官によると、野球バットにはワシントン・ナショナルズ所属のディラン・クルーズ選手の直筆サインが、野球ボールにはトランプ大統領の印章がそれぞれ刻まれているという。

米国側は、この贈り物について「米国の宣教師たちが初めて韓国に野球を紹介したという歴史に由来し、米韓両国の深い文化的絆と共通の価値を象徴している」と説明した。

これに先立ち、李大統領は韓米首脳会談に先立ち、トランプ大統領に天馬塚（チョンマチョン）金冠の模型を贈り、無窮花（ムグンファ）大勲章を授与した。

李大統領は「大韓民国国民の感謝と尊敬を込めた贈り物」と言いながら金冠を手渡し、トランプ大統領は「本当に感謝する。大切に保管する」と応じた。

キム報道官は「トランプ大統領が（李大統領からの贈り物に）格別に喜ぶ様子を見せたと聞いている」とし「本来なら贈り物は別途韓国外交部が米国に届ける予定だったが、トランプ大統領は自らエアフォースワンにのせて持っていくと言った。オーバルオフィス内のどこに置くかもすでに決めているという話もある」と述べた。