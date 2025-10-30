マツダ株式会社は、2025年10月29日から開催中の「Japan Mobility Show 2025」にて、新バージョンのブランドシンボルを初披露し、2025年より順次展開すると発表した。

同シンボルは、1997年制定の“羽ばたく翼”のモチーフを継承しながらも、デジタル環境での視認性を高めた洗練されたデザインへと刷新。変革と挑戦を続ける決意を込め、マツダの未来志向のブランド姿勢を象徴するものとなる。公式サイトなどのデジタル領域ではすでに新マークの使用が開始されている。

―“羽ばたく翼”に込めた、たゆまず改革し続ける決意を未来へつなぐ―

マツダ株式会社（以下、マツダ）は、どのような時代においても、変わらぬ信念を持って未来を切り拓く決意の象徴として、新バージョンのブランドシンボルを順次展開していくことを、本日発表しました。このブランドシンボルは、マツダブランドの未来を世界に発信する場である「JAPAN MOBILITY SHOW 2025」のマツダブースなどに採用しており、来場者にマツダの新たなブランド表現をお届けします。

新バージョンのブランドシンボルを採用したジャパンモビリティショー2025のマツダブース

新バージョンのブランドシンボルは、1997年6月に制定した「M（＝羽ばたく翼）」のブランドシンボルに込められた、「自らをたゆまず改革し続けることによって、力強く、留まることなく発展を遂げていく」という思いを継承しつつ、次世代に向けたブランドの進化を象徴しています。

シンプルかつ大胆なフォルムは特にデジタル環境での視認性を高め、より洗練されたデザインにしました。また、あわせて展開する新バージョンのワードマークはモダンなスタイルを採用しています。マツダ企業サイトでは本日より新バージョンのブランドシンボルとワードマークを適用しています。

デジタル領域での新バージョンのブランドシンボル

新バージョンのブランドシンボルと現行のブランドシンボルは、場所や媒体の特性に応じて最適に使い分け、グローバルなブランド認知の向上を図ります。

マツダは、今後も「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、お客さまの日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」をお届けしていくことを目指してまいります。

* 各マークの定義

【ご参考】

■新バージョンのブランドマークを適用したマツダ企業サイト：

https://www.mazda.com/ja

■マツダブランドマークの歴史ページ：

https://www.mazda.com/ja/about/history/mark

■Japan Mobility Show2025 マツダ出品リリース：https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2025/202510/251014a.html

リリース提供元：マツダ株式会社