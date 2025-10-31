キンプリ永瀬廉、高橋海人とのパフォーマンスでこだわっていることとは？「個性がお互い際立つ」

10月29日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadioGARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、パフォーマンスのこだわりについて語った。

番組では、先日NHKで放送された『Venue101 Presents King ＆ Prince LIVE SPECIAL』を観たというリスナーからの、「インタビューの中で海人くん（高橋海人）が『廉はいつも廉でいてくれる』と話していたのが印象的でした」といったメッセージを紹介。

これを受けて、永瀬は、「特に俺は、どういう曲でも確かに俺でいるかもしれないですね」「海人は曲調によって動きとか変えてくイメージがあるけど、それがむしろ良いかなと思って」とコメント。

続けて、「2人でガツガツ動いて勢いある感じでもいいけど、そこの対比があるほうが俺ららしくていいのかなっていう。より個性がお互い際立つやろうから」「それもそれでありかなっていうので、いつも自分の感じでいさせてもらってて」と語った。

その上で、同番組についても、「楽しかったですね、やっぱ。何より歌番組の収録でしたけど、ファンの皆様もいて一緒に盛り上がれたので、まぁ楽しくないわけがないというか。ミニライブみたいな感覚でできたので」と振り返っていた。

※高橋海人の「高」ははしごだか