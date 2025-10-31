¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Î½µ´©»ï¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×Åê¹Æ¤Ø¤ÎÎ©Ì±µÄ°÷¤Î»ØÅ¦¤Ë»ä¸«¡Ö½½Ê¬ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¡©¡×
»ö¸Î¤ÇÀÔ¿ñ¤òÂ»½ý¤·¤Æ¼Ö¤¤¤¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×²¾ÌÌ½÷»Ò¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¡Ê33¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µTBS¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿ùÈø½¨ºÈ»²±¡µÄ°÷¡Ê68¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê42¡Ë¤¬¡¢½µ´©»ï¤Ë¤è¤ë¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿È¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾®ÌîÅÄ»á¤Ï26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»ä¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ä¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡Ø½µ´©¿·Ä¬¤Î¼èºà¤¬Íè¤¿¡£¤É¤³¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬ÉÝ¤¤¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¡Ù¤ÈÂ¿¿ô¤ÎSOS¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤¼¼èºà¤òÃÇ¤ë¤Î¤«ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÌîÅÄ»á¤Ï»²±¡²¬»³Áªµó¶èÁª½Ð¤Î»²±¡µÄ°÷¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¿ùÈø»á¤Ï28Æü¤ÎX¹¹¿·¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¼èºà¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾ï¼±¤ò°ïÃ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ò¡ØÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡Ù¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¸À¤¤²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÆÃ¤Ë¸¢ÎÏ¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤À¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤Èµ½Ò¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë¸¢ÎÏ¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤À¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¿ùÈø»á¤Ï30ÆüÌë¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î·ï¤Ë¤Õ¤ì¡ÖºÆÅÙ¡¢Åê¹Æ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½µ´©»ï¤Î¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÄÌ¾ï¤Î¼èºà¹Ô°Ù¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼èºàµñÈÝ¤ÎÊý¤ËÌµÍý¶¯¤¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¸½¿¦Âç¿Ã¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢¼èºà¤¹¤ëÂ¦¤Ë°à½Ì¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄÌ¾ï¤Î¼èºà¹Ô°Ù¤¹¤é½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¹ñÌ±¤ÎÃÎ¤ë¸¢Íø¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãö¼í¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤òÅºÉÕ¤·30Æü¿¼Ìë¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¤Ø¤Î¼èºà¤Î·ï¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¿Ã¤ÎÃÏ¸µ¤Î°ìÈÌ¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤É¤³¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤Ê¤¼¼èºà¤òÃÇ¤ë¤Î¤«ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤ì½½Ê¬ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£