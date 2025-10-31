AKB48伊藤百花、濡れ髪＆自然体な笑顔に釘付け！プールに飛び込んだ後の“青春”SHOT公開

AKB48の19期研究生である伊藤百花が、12月11日に発売する1stフォトブックのタイトルが『百花ずかん。』に決定。表紙は青春感あふれるプールでの濡れ髪SHOTとなった。

表紙には、鎌倉のスタジオのプールに洋服のまま飛び込んだ後の写真を採用。実は泳げないという伊藤が、真夏の太陽が照りつける中、意を決してプールにジャンプした“ザ・青春”という言葉がピッタリの1枚だ。

表紙について、伊藤は、「表紙は、スタジオのお庭にあったプールに洋服のまま飛び込んだ後の写真です。プールに飛び込むこと自体なかなかないのでレアなのと、今の私だから出せる“青春感”にあふれた写真だなと思い選びました。いつものアイドルの私だったら、ポーズや目線も決め決めなんですが、この写真は、飛び込んだ後に出た自然体な表情の瞬間だと思います」と語った。

また、タイトルについては、「このフォトブックはグラビア編と読み物編があり、グラビア編では、アイドルの私ではなかなかお見せできないような普段の姿を見ていただけると思います。読み物編では、私ができあがるまでをたくさんインタビューしていただいたので、このフォトブックで、私のことがまるっとおわかりいただけるような一冊になっています。私の図鑑のような感じで皆さんに持っていただきたいなと思って、『百花ずかん。』に決めました」とコメントしている。