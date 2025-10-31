原口元気、豪快ミドルで移籍後初ゴール！ 木村誠二＆坂本一彩も得点の“日本人対決”はベールスホット勝利
ベルギーカップ・ラウンド32が30日に行われ、ベールスホット（2部）とウェステルローが対戦した。
ともに日本人選手が所属する両クラブが、ラウンド16進出を目指して激突する。今夏に浦和レッズからベールスホットへ完全移籍で加入した原口元気は、公式戦4試合連続の先発出場。対するウェステルローも、木村誠二と坂本一彩の2名が揃ってスターティングメンバーに名を連ねている。
試合は開始早々の4分にベールスホットがスコアを動かす。グレン・クラースの落としから原口が思い切りよく右足を振り抜くと、ペナルティエリア手前から狙った一撃が見事にゴールイン。豪快なミドルシュートで加入後初得点を挙げ、チームに先制点をもたらした。一方のウェステルローも、39分にコーナーキックから木村が頭で押し込み同点弾をマーク。なお、木村にとってもクラブ加入後初ゴールとなった。
しかし、後半に入ると“ジャイアントキリング”を目論むベールスホットの攻撃陣が2点を追加。53分と72分にゴールを奪い、1部リーグを戦うウェステルローを追い詰める。その後、後半アディショナルタイムに坂本のゴールで1点差に迫ったが、試合は3−2で終了。勝利したベールスホットがラウンド16に駒を進めた。
【スコア】
ベールスホット 3−2 ウェステルロー
【得点者】
1−0 4分 原口元気（ベールスホット）
1−1 39分 木村誠二（ウェステルロー）
2−1 53分 マルコ・ウェイマンズ（ベールスホット）
3−1 72分 グレン・クラース（ベールスホット）
3−2 90＋4分 坂本一彩（ウェステルロー）
ともに日本人選手が所属する両クラブが、ラウンド16進出を目指して激突する。今夏に浦和レッズからベールスホットへ完全移籍で加入した原口元気は、公式戦4試合連続の先発出場。対するウェステルローも、木村誠二と坂本一彩の2名が揃ってスターティングメンバーに名を連ねている。
しかし、後半に入ると“ジャイアントキリング”を目論むベールスホットの攻撃陣が2点を追加。53分と72分にゴールを奪い、1部リーグを戦うウェステルローを追い詰める。その後、後半アディショナルタイムに坂本のゴールで1点差に迫ったが、試合は3−2で終了。勝利したベールスホットがラウンド16に駒を進めた。
【スコア】
ベールスホット 3−2 ウェステルロー
【得点者】
1−0 4分 原口元気（ベールスホット）
1−1 39分 木村誠二（ウェステルロー）
2−1 53分 マルコ・ウェイマンズ（ベールスホット）
3−1 72分 グレン・クラース（ベールスホット）
3−2 90＋4分 坂本一彩（ウェステルロー）
【動画】原口元気の豪快ミドル！
💥 | Wat een schot van Genki Haraguchi die Beerschot al vroeg op voorsprong brengt! 🇯🇵🤯 #CrokyCup— DAZN België (@DAZN_BENL) October 30, 2025
Kijk nu naar de #CrokyCup exclusief op DAZN! 📲 pic.twitter.com/AcbDBGpOY5