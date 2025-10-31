INI THE MOVIE「I Need I」 (C)2025「INI THE MOVIE「I Need I」」製作委員会

11月3日(月)に2021年のデビューから4周年を迎え、11月19日(水)には初のウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」のリリースを控える11人組グローバルボーイズグループ・INI。

26万人を動員した全国ツアーを締めくくる9月のバンテリンドーム ナゴヤでの「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]」では、過去最大規模の3日間の公演を成功裏に終えるなど今年もビッグトピックを連発中。10月31日からは初のドキュメンタリー「INI THE MOVIE『I Need I』」も公開されたばかりだ。

サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」で選ばれた池崎理人(※「崎」は正しくは「立さき」)、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢(※「高」は正しくは「はしご高」)、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅の11名で結成されたINI。デビューシングルから7作連続でハーフミリオンを達成し、うち1作ではミリオンセールスを記録するなど順調な道のりを歩んできた。

しかし、華やかな活動の裏側では葛藤や知られざる苦悩、不安といった感情も。そんなINIの"本音"に迫ったこのドキュメンタリーではライブのリハーサルや練習風景、個別のインタビューを通じて素顔に接近。デビューからの約4年間を共に過ごしたメンバーや支えてくれるMINI(ファンの呼称)たちへの思いが浮き彫りになる。

公開に先駆けて10月24日に実施された完成披露プレミア試写会では、藤牧や木村が作品を観た際に松田が鼻水をすすりながら大号泣していたこと、それに対し松田が過去を思い出してグッときたことを明かすなど、感動の1作になっていることが窺える。

田島が大所帯ならではの難しさを乗り越えた先に生まれた"新たな絆"を明かしたり、メンバー間で和気藹々とした雰囲気の中で感謝の言葉を伝え合ったりと、この舞台挨拶でも飛び出した仲睦まじい関係性もINIの魅力。そんな空気感が映画にどれだけ映し出されているのかにも注目だ。

また、4年間をメンバーとMINIが共に支え合いながら過ごす中で、お互いが必要な存在になっていくという想いが「I Need I」というタイトルにも込められている。そんな本作に寄り添うのが、ニューシングルにも収録されている「君がいたから」だ。

池崎、尾崎、後藤、佐野、高塚、藤牧の6人が作詞に参加した映画のために書き下ろされたバラードで、INIのこれまでのヒストリーやMINIへの想いをやさしく歌い上げている。

西が「自信が目に見える感じになっていっているなと思いました」と語ったように、INIの成長の記録とも言える「INI THE MOVIE『I Need I』」。デビュー日の11月3日(月)には公開記念舞台挨拶が実施され、その模様が全国の劇場に生中継することも決まっているので、この記念すべき日を一緒にお祝いしつつ、彼らの歩みを振り返りたい。

文＝HOMINIS編集部

映画情報

INI THE MOVIE「I Need I」

10月31日(金)より公開中

