QTnetは、運営するMVNOサービス「QTモバイル」で「iPhone 17」と「iPhone Air」の取り扱いを開始した。また、取り扱う「iPhone 16e」のラインナップに256GBモデルを追加した。

販売を開始するiPhone 17とiPhone Airはどちらも256GBモデル。価格はiPhone 17 256GB（未使用品）が14万8280円、iPhone Air 256GB（未使用品）が17万9520円。iPhone 16e 256GB（未使用品）は13万2440円で購入できる。検品のため箱を開封した状態での販売となる。iPhone 17とiPhone Airは、QTモバイルショップとQTモバイル機種変更サイトのみで購入できる。

本体色は、iPhone 17はブラック／ホワイト／ミストブルー、iPhone Airはスペースブラック／クラウドホワイト／ライトゴールドをラインナップ。iPhone 16eはブラック／ホワイトから選択できる。

iPhone 17とiPhone Airは9月19日にアップルから発売されたスマートフォン。どちらもeSIMのみの対応で、SIMカードは使用できない。

iPhone 17はスタンダードモデルでありながら可変フレームレート（最大120Hz）の「ProMotion」や常時表示に対応。チップセットは「A19チップ」を搭載する。iPhone 16までの128GB版は廃止され、256GBが最小容量となった。インカメラにセンターフレームカメラを搭載し、iPhoneを縦向きに持ったままで横向きのセルフィーが撮影できることなども特徴。

iPhone 17

iPhone Airは薄さ5.6mm、重さ165gの薄型軽量スマートフォン。チップセットは「A19 Proチップ」を搭載する。iPhone 17と同様、ProMotionディスプレイやセンターフレームカメラなどを搭載する。

iPhone Air

iPhone 16eは2月28日にアップルから発売された。「iPhone 16」のラインナップのなかでは手頃な価格設定で、「iPhone SE（第3世代）」の後継ともみられるモデル。チップセットは「A18チップ」を搭載する。

iPhone 16e

なお、QTモバイルでは本日30日からeSIMの提供を開始。NTTドコモ回線とau回線の「データ＋通話」コース・「データ（SMS 付き）」コースでeSIMが利用できる。ソフトバンク回線と「データ」コースではeSIMを利用できない。