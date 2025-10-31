Ï·¸å30Ç¯¤Î¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¡ª¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ë¡¦¤ï¤¤¤ï¤¤¡¦GO¡ª¡×3¤Ä¤ÎÀ¸¤ÊýÊÌ¡¦¤ª¶â¤Î½àÈ÷Ë¡
¡ÖÏ·¸å¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼«Í³¤Ê»þ´Ö¡É¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤«¤òÉÁ¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£65ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À30Ç¯°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Ë¡ÖÀµ²ò¡×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤ò¸«¤Æ¤«¤é°ìÆü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Äí¤¤¤¸¤ê¤äÆÉ½ñ¡¢»¶Êâ¤Ê¤É¡¢¼ñÌ£¤äÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤´¶á½ê¤ä¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ê¤É¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡É¤ÊÀ¸¤Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§É¬Í×¤ÊÈ÷¤¨
¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÏ·¸å¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á²È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²°º¬¤ä³°ÊÉ¡¢¿å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÊº¹²ò¾Ã¤ä¼ê¤¹¤ê¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤Î½¤Á¶Èñ¤ò»öÁ°¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¡¢·×²èÅª¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÂÂß¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¹¹¿·ÎÁ¤ä²ÈÄÂ¤Î¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤ò¸«±Û¤·¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸³èÈñ¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£³°¿©¤ò¹µ¤¨¤Æ¼«¿æ¤ò³Ú¤·¤à¡¢¸òÄÌÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÇã¤¤ÊªÀè¤äÄÌ±¡Àè¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ê¤É¤ò¶á¾ì¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬²ÈÅÅ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨ÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Ï10Ç¯Á°¸å¤Ç¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯¤Ë¿ôËü±ß¤º¤Ä¡ÖÎ×»þ»Ù½Ð¡×¤È¤·¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¤â¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ÎÄê´ü·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤òÁá¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¹²¤Æ¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
»þ¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤È¥é¥ó¥Á¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£Ãç´Ö¤ÈÈþ½Ñ´Û¤ä²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÃÏ°è¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹ËèÆü¤Ç¤¹¡£¤Û¤É¤è¤¤¼Ò¸òÀ¤¬Êë¤é¤·¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§É¬Í×¤ÊÈ÷¤¨
¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥®¤Ï¡¢¡È¤æ¤È¤ê»ñ¶â¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£¸òºÝÈñ¡¦³°¿©Èñ¡¦¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ÐÈñ¤¬½Å¤Ê¤ë¤È²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÃ¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦·î1²ó¤ÏÍ§¿Í¤È¥é¥ó¥Á¡Ê1²ó3000±ß¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦Ç¯1²ó¤Ï¿ÆÍ§¤È¤ÎÎ¹¹Ô¡Ê5Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë
¡¦Â¹¤Ø¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï¹Ô»ö¤Î¤È¤¤À¤±¤Ë¹Ê¤ë
¤Ê¤É¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¡È¸òºÝÈñ¤ÎÍ½»»¡É¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Î´ðËÜÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ç¯¶â¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«¿æ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢³°¿©¤Ï¡Ö¤´¤Û¤¦¤Ó¡×¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½»¤Þ¤¤¤ä°åÎÅ¡¢²ð¸î¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è´ðÈ×¤â¸«Íî¤È¤»¤Þ¤»¤ó¡£»ý¤Á²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÊº¹¤Î²ò¾Ã¤ä¼ê¤¹¤ê¤ÎÀßÃÖ¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯ÂÐºö¤Ê¤É¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñ¤ò¡¢Áá¤á¤Ë¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢¸òºÝ¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤ë¤Û¤ÉÂÎÄ´´ÉÍý¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤òÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿Æü¤ËÎ¹¤Ø½Ð¤¿¤ê¡¢µ¨Àá¤Î²Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Èþ½ÑÅ¸¤ä²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¿´¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í½Äê¤òµÍ¤á¹þ¤ß²á¤®¤º¡¢¡Öº£Æü¤ÏÅ·µ¤¤¬¤¤¤¤¤«¤é½Ð³Ý¤±¤è¤¦¡×¡Ö½µËö¤Ï¾¯¤·Â¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊë¤é¤·¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢§É¬Í×¤ÊÈ÷¤¨
¡È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤éGO¡ª¡É¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡¢¡ÚÍ½»»´ÉÍý¡Û¡Ú·ò¹¯´ÉÍý¡Û¡Ú¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ°È÷¡Û¤Î3¤Ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Í½»»´ÉÍý¡§¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¤¹¤°»È¤¨¤ë¤ª¶â¡×¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
Î¹¹ÔÂå¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈñ¡¢¸òÄÌÈñ¡¢½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ç¯´Ö10Ëü¡Á20Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÍ½È÷Èñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¡ÖµÞ¤ÊÍ¶¤¤¤òÃÇ¤é¤º¤ËºÑ¤à¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¼«Í³¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡È¹ÔÆ°»ñ¶â¡É¡£
¤Þ¤¿¡¢»È¤¤²á¤®¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼Í½»»¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÇ¯¤Ë2²ó¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô¡Ê³Æ5Ëü±ß°ÊÆâ¡Ë¡×¡Ö·î1²ó¤Î±Ç²è¤äÈþ½Ñ´Û¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ°Â¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²È·×¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢·ò¹¯´ÉÍý¡§¸µµ¤¤ËÆ°¤±¤ëÂÎ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤ß¤ÏÈ¾¸º¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢·Ú¤¤¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¡¢Â¹ø¤òÃÃ¤¨¤ë½¬´·¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤Ç¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£ÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Î¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¼ñÌ£¤ò¿´¤«¤éËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ°È÷¡§²÷Å¬¤ËÆ°¤±¤ë¹©É×¤ò
³°½Ð¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤ä»ý¤ÁÊª¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉþÁõ¤ä·¤¤Ï¡¢µ¡Ç½À¡¦²÷Å¬¤µ¡¦·Ú¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢Àö¤¤¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤Æ·ÐºÑÅª¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤äË¹»Ò¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤Ê¤É¤â¡È¤ª½Ð³Ý¤±¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤äÂÎÎÏ¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È²÷Å¬¤µ¤¬¤°¤ó¤ÈÁý¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£65ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À30Ç¯°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤Ë¡ÖÀµ²ò¡×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë1¡§¤æ¤ë¤æ¤ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹ËèÆü¤ò¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤ò¸«¤Æ¤«¤é°ìÆü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Äí¤¤¤¸¤ê¤äÆÉ½ñ¡¢»¶Êâ¤Ê¤É¡¢¼ñÌ£¤äÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤´¶á½ê¤ä¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ê¤É¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡É¤ÊÀ¸¤Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§É¬Í×¤ÊÈ÷¤¨
¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÏ·¸å¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á²È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²°º¬¤ä³°ÊÉ¡¢¿å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÊº¹²ò¾Ã¤ä¼ê¤¹¤ê¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤Î½¤Á¶Èñ¤ò»öÁ°¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¡¢·×²èÅª¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÂÂß¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¹¹¿·ÎÁ¤ä²ÈÄÂ¤Î¾å¾º¥ê¥¹¥¯¤ò¸«±Û¤·¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸³èÈñ¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£³°¿©¤ò¹µ¤¨¤Æ¼«¿æ¤ò³Ú¤·¤à¡¢¸òÄÌÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÇã¤¤ÊªÀè¤äÄÌ±¡Àè¡¢ÈþÍÆ±¡¤Ê¤É¤ò¶á¾ì¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬²ÈÅÅ¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨ÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤äÀöÂõµ¡¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Ï10Ç¯Á°¸å¤Ç¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯¤Ë¿ôËü±ß¤º¤Ä¡ÖÎ×»þ»Ù½Ð¡×¤È¤·¤ÆÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¤â¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£·ò¹¯°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤ÎÄê´ü·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑÊýË¡¤òÁá¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¹²¤Æ¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë2¡§Å¬ÅÙ¤Ë¤ï¤¤¤ï¤¤Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
»þ¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤È¥é¥ó¥Á¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£Ãç´Ö¤ÈÈþ½Ñ´Û¤ä²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÃÏ°è¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹ËèÆü¤Ç¤¹¡£¤Û¤É¤è¤¤¼Ò¸òÀ¤¬Êë¤é¤·¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§É¬Í×¤ÊÈ÷¤¨
¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥®¤Ï¡¢¡È¤æ¤È¤ê»ñ¶â¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£¸òºÝÈñ¡¦³°¿©Èñ¡¦¸òÄÌÈñ¤Ê¤É¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ÐÈñ¤¬½Å¤Ê¤ë¤È²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÃ¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦·î1²ó¤ÏÍ§¿Í¤È¥é¥ó¥Á¡Ê1²ó3000±ß¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦Ç¯1²ó¤Ï¿ÆÍ§¤È¤ÎÎ¹¹Ô¡Ê5Ëü±ßÄøÅÙ¡Ë
¡¦Â¹¤Ø¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï¹Ô»ö¤Î¤È¤¤À¤±¤Ë¹Ê¤ë
¤Ê¤É¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¡È¸òºÝÈñ¤ÎÍ½»»¡É¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Î´ðËÜÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ç¯¶â¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«¿æ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢³°¿©¤Ï¡Ö¤´¤Û¤¦¤Ó¡×¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½»¤Þ¤¤¤ä°åÎÅ¡¢²ð¸î¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è´ðÈ×¤â¸«Íî¤È¤»¤Þ¤»¤ó¡£»ý¤Á²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÊº¹¤Î²ò¾Ã¤ä¼ê¤¹¤ê¤ÎÀßÃÖ¡¢¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯ÂÐºö¤Ê¤É¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÈñ¤ò¡¢Áá¤á¤Ë¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢¸òºÝ¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤ë¤Û¤ÉÂÎÄ´´ÉÍý¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤òÄê´üÅª¤Ë¼õ¤±¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¸å¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë3¡§»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤éGO¡ª¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤º¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¤¬¡È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤éGO¡ª¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿Æü¤ËÎ¹¤Ø½Ð¤¿¤ê¡¢µ¨Àá¤Î²Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Èþ½ÑÅ¸¤ä²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¿´¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í½Äê¤òµÍ¤á¹þ¤ß²á¤®¤º¡¢¡Öº£Æü¤ÏÅ·µ¤¤¬¤¤¤¤¤«¤é½Ð³Ý¤±¤è¤¦¡×¡Ö½µËö¤Ï¾¯¤·Â¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊë¤é¤·¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢§É¬Í×¤ÊÈ÷¤¨
¡È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤éGO¡ª¡É¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡¢¡ÚÍ½»»´ÉÍý¡Û¡Ú·ò¹¯´ÉÍý¡Û¡Ú¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ°È÷¡Û¤Î3¤Ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Í½»»´ÉÍý¡§¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¤¹¤°»È¤¨¤ë¤ª¶â¡×¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
Î¹¹ÔÂå¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈñ¡¢¸òÄÌÈñ¡¢½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Ç¯´Ö10Ëü¡Á20Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÍ½È÷Èñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¡ÖµÞ¤ÊÍ¶¤¤¤òÃÇ¤é¤º¤ËºÑ¤à¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¼«Í³¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡È¹ÔÆ°»ñ¶â¡É¡£
¤Þ¤¿¡¢»È¤¤²á¤®¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼Í½»»¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÇ¯¤Ë2²ó¤Î¹ñÆâÎ¹¹Ô¡Ê³Æ5Ëü±ß°ÊÆâ¡Ë¡×¡Ö·î1²ó¤Î±Ç²è¤äÈþ½Ñ´Û¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ°Â¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²È·×¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢·ò¹¯´ÉÍý¡§¸µµ¤¤ËÆ°¤±¤ëÂÎ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤ß¤ÏÈ¾¸º¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¢·Ú¤¤¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¡¢Â¹ø¤òÃÃ¤¨¤ë½¬´·¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤Ç¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£ÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Î¹¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¼ñÌ£¤ò¿´¤«¤éËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ°È÷¡§²÷Å¬¤ËÆ°¤±¤ë¹©É×¤ò
³°½Ð¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤ä»ý¤ÁÊª¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉþÁõ¤ä·¤¤Ï¡¢µ¡Ç½À¡¦²÷Å¬¤µ¡¦·Ú¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢Àö¤¤¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤Æ·ÐºÑÅª¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤äË¹»Ò¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤Ê¤É¤â¡È¤ª½Ð³Ý¤±¤ÎÁêËÀ¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤äÂÎÎÏ¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È²÷Å¬¤µ¤¬¤°¤ó¤ÈÁý¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤áÏ·¸å¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¡ÖÀµ²ò¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¡Ö¤æ¤ë¤æ¤ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¡×¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¤ï¤¤¤ï¤¤¡×¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¡ÖGO¡ª¡×¡£¤É¤ÎÀ¸¤Êý¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦»È¤¤¤¿¤¤¤«¡£¾¯¤·Àè¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)