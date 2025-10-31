¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼³«ºÅ¡¡6¤Ä¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç¡¢6¤Ä¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ò½ä¤ê¡¢6¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤è
2025Ç¯10·î¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î6¿Í¡¢¥°¥Ã¥º¥µ¥ó¥×¥ë
Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¶äº²¡×¡Êºî¡§¶õÃÎ±Ñ½©¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¡Ö¶äº² 3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ11·î1¡Á16Æü¤Î´ü´Ö¡¢¤½¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢Á´¹ñ6¤«½ê¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
³«ºÅÃÏ¤È¤Ê¤ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ï¡¢ËëÄ¥¿·ÅÔ¿´¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡Ë¡¦»ÍÛêÆí¡ÊÂçºåÉÜ»Í¾òÆí»Ô¡Ë¡¦²¬ºê¡Ê°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¡Ë¡¦Ê¡ÄÅ¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô¡Ë¡¦Ì¾¼è¡ÊµÜ¾ë¸©Ì¾¼è»Ô¡Ë¡¦µÜºê¡ÊµÜºê¸©µÜºê»Ô¡Ë¡£
6¤Ä¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì6¤«½ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤¬¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢6¿Í¤Î¡Ø3Z¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬à¤ªÇã¤¤Êª»Ñá¤ÇÅÐ¾ì¡£¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï³Æ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¥Ã¥È¡ÊÀÇ¹þ¤ß770±ß¡Ë¤ò¹ØÆþ¡£³Æ¥â¡¼¥ë¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥·¡¼¥ë¤È¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÌ¾¥«¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤é¡¢¥â¡¼¥ëÆâ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ò½ä¤Ã¤ÆÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢6¼ï¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤è¤¦¡£
Ìó5Ê¬¤Ë1²ó¤Û¤É¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÆþ¤ê¸ýÈâ¤¬³«¤¤¤Æ¡Ø3Z¡Ù¥¥ã¥é¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÇÆÃÅµ¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò1Ëç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ÊÁ´7¼ïÎà¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¡¢Æâ1¼ï¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤¹¤ë¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£
Á´¥â¡¼¥ë¶¦ÄÌ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢1650±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢2750±ß¡Ë¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥ì¡¼¥¶¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡ÊÁ´12¼ï¡¢660±ß¡Ë¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢440±ß¡Ë¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÁ´12¼ï¡¢660±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢1430±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥µ¡¼¥â¥Ü¥È¥ë¡×¡ÊÁ´1¼ï¡¢3300±ß¡Ë¡£