イケメン選手、圧巻の肉体美に驚きの声「こんなに入れ墨の似合うマラソン選手いない」「筋肉質だとはびっくり」
3大会連続五輪出場の陸上長距離・大迫傑選手は10月28日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた肉体を公開し、ファンからは称賛とともに驚きの声が寄せられました。
この投稿に対し、ファンからは「ガリガリな感じに思ってたので、こんな筋肉質だとはびっくりしました！！！」「こんなに入れ墨の似合うマラソン選手いないよ！」「大迫さんの体つきカッコいい、憧れます」「脚の動きが外国人と遜色ない！さすが日本トップランナー」「これからも応援しています」と称賛や驚きの声が寄せられています。
【写真】大迫傑の格好良すぎる肉体美
圧巻の肉体を披露大迫さんは「今日のトレーニングは苦戦しました！」と英語でつづり、5枚の写真と1本の動画を掲載しました。1枚目には、上半身裸の格好いい大迫選手が写っており、鍛えられた肉体を披露しています。動画では他の選手との練習風景も公開し、最後の選手たちとの集合写真では笑顔を見せました。
ハーフマラソンに出場19日に行われた東京レガシーハーフマラソンにて6位に入賞した大迫選手。17日に中国のスポーツメーカー「LI-NING」に所属を変更して以来、今回が初レースとなりました。現在は練習拠点をアメリカのコロラド州に移し、新施設でトレーニングを積んでいます。今後の活躍が楽しみですね。
(文:勝野 里砂)