秋元康氏プロデュースの１７人組ガールズグループ・Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅが、３ｒｄデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」をリリースした。新野楓果（２５）、橋本真希（２７）、市原紬希（２０）が７人で構成される表題曲歌唱メンバーに選出。１月末のデビューから９カ月間の活動と、来年２月１日に開催される１周年ワンマンライブ（日本橋三井ホール）への思いを聞いた。

３作目のシングルでグループの“らしさ”が確立されてきた。新野は「品のある振り付けで曲はすごい壮大。かわいいときれいの間の感じがＲａｉｎ Ｔｒｅｅっぽい」と語り、橋本も「初々しいピュアな感じがＲａｉｎ Ｔｒｅｅなのかな」と捉えた。

新曲「好きだよとどっちが先に言うのか？」は、卒業を前にして互いに思い合いながらも好きだよと告白できない２人のもどかしさを描いた青春ラブソング。市原は「歌詞に冬の言葉が出てきてこれからの季節に合う」と冬にこそ聴きたくなる楽曲に仕上がった。

今回で表題曲を歌う７人に３作連続で選出されている新野は、これまで不在だったキャプテンに就任。「グループのことをより考えるようになった。それによって自分も成長できたと実感している」。デビュー前から意見をまとめ報告するリーダーシップを発揮しており、正式にキャプテンとして引っ張っていく。

２作ぶりに表題曲メンバーに復帰となった最年長の橋本は「今はＲａｉｎ Ｔｒｅｅといえば綾瀬ことり。その中でも私の名前が挙がるくらい知ってもらいたい。欠かせない存在になりたい」と決意。初選出の市原は「評価されてうれしい」と喜んだ。

元々、Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅは「ＩＤＯＬ３．０ ＰＲＯＪＥＣＴオーディション」最終審査に残った候補者のうち、ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮとしてデビューした１１人に選ばれなかった１７人で結成。昨年は「ＦＩＮＡＬＩＳＴ」として活動を続けてきた。

デビューができるか不透明な時期も経験し、ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮのイベント後に出演する状況が続いた。ステージでの台本や衣装も自分たちで考えて用意するなど苦労も乗り越えて１月２９日にデビューをつかんだ。「ステージの上で歌って踊れることは当たり前ではないと実感している。一回一回のステージが勝負だと思って大切にしたい」（新野）。一度は“不合格”を経験したからこそ活動への思いは強まっている。

一方でリリースイベントなどの集客では課題も痛感。橋本は「理想と現実のギャップは感じている」と受け止める。「１周年のワンマンライブもＺｅｐｐでの開催の目標を立てていたけど、今はまだできなかった。悔しさもある」と明かしつつ、「本当に毎日の積み重ねで一歩一歩進むしかない」と前を向いた。

新野も「今回は日本橋三井ホールを完売させたい」と気持ちを切り替え、市原も「ＳＮＳにもっと力を入れて普段からの行いもよくして、いいグループだと思われたい」と決意。大きな目標達成へ一丸となって着実にファンを増やしていく。

◇新野 楓果（にいの・ふうか）２０００年１０月８日生まれ。茨城県出身。ブライダルコーディネート技能検定３級、秘書検定２級、色彩検定３級などを持つ。特技はタイピング。趣味はピアノ、バスケ、スポーツ観戦。身長１６７センチ。血液型Ｂ。

◇橋本 真希（はしもと・まき）１９９８年４月３０日生まれ。埼玉県出身。日本化粧品検定１級、美容師国家資格、日本化粧品検定１級などを持つ。特技はバレエ（モダン・クラシック）。趣味は絵画、映画鑑賞、美容情報収集。身長１５９センチ。血液型Ａ。

◇市原 紬希（いちはら・つむぎ）２００４年１１月１７日生まれ。千葉県出身。調理師免許を持つ。特技は料理、粘土細工、かつら剥き。趣味は造形、歌舞伎鑑賞、音楽鑑賞、競馬。身長１５８センチ。血液型Ｂ。