¡Ö¥À¥µ¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿µÆÃÓÎÜ¡¹¤µ¤ó¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÆÃÓ¤µ¤ó¤¬19ºÐ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬45ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯¤Îº¹26ºÐ¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸òºÝ¡¢·ëº§¤·¤¿·Ð°Þ¤È¤Ï¨¡¨¡ ¡£
Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤À¤Ã¤¿
¨¡¨¡ 10Âå¤Î¤³¤í¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï·ëº§¤·¤Æ4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤òYouTube¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï19ºÐ¤Î¤È¤¡£Åö»þ45ºÐ¤È¡¢26ºÐ¤âÇ¯¾å¤Ë¤¢¤¿¤ëÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·ëº§¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏIT²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§É×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿©»ö²ñ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£½÷ÀÂ¦¤Ï3¿Í¡¢ÃËÀÂ¦¤Ï40Âå¤Î·Ð±Ä¼Ô3¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Î1¿Í¤¬É×¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§ÀµÄ¾¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¤¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¥Ï¥²¤ÆÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¡Ä¡£·Ð±Ä¼Ô¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢»ä¤Ï13ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂç¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢40Âå°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È»Å»ö¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢É×¤È¤Ï²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥ê¥¢¥ë¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸òºÝ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§½é¤á¤ÆÉ×¤È²ñ¤Ã¤¿Æü¤ËÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢½Â¡¹¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È²¿ÅÙ¤â¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤á¤²¤º¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡Ö¿©»ö¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¡×¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢2¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ç¯¤Îº¹¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÍ¶¤ï¤ì¤Æ½µ¤Ë2¡¢3²ó²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï»Å»ö¤Î¤³¤È¤«¤é¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ç¯¾å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎÊñÍÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢26ºÐ¤âÇ¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬µ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±óÎ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§»ä¤Ïµ¤¤¬¶¯¤¤¤·¡¢Áê¼ê¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤È¤ï¤ê¤È¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯¾å¤À¤«¤é¤È¤Ï¤¸¤á¤³¤½±óÎ¸¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ÈÉ×¤Ë¤â±óÎ¸¤»¤º¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤½¤ÎÉþ¥À¥µ¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç°ì½ï¤ËÉþ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£É×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Èµ¤¤ò¤Ä¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¸ý¤Ë½Ð¤»¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤Æµï¿´ÃÏ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿©»ö°Ê³°¤Ç¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§¿©»ö¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤ä¥Àー¥Ä¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥é¥ª¥±¤ÏÀ¤Âå¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç²¿¤ò²Î¤¦¤«º¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤«¤é¸ÞÎØ¿¿µÝ¤äÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ÈøºêË¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ê¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤¬»ä¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´¶¤¸¤¿¤·¡¢»ä¤âÈà¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Î¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¥ì¥Ñー¥È¥êー¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
19ºÐ¤ÇÆ±À³¤ò»Ï¤á¤ë¤â¿Æ¤«¤é¡ÖñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
¨¡¨¡¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§2¿Í¤Ç²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2¡¢3¤«·î·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡Ö·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ×¤«¤é¸À¤ï¤ì¡¢Æ±À³¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤Þ¤À19ºÐ¤Ç·ëº§¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼Â²È¤«¤é½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤â¤¢¤Ã¤ÆÆ±À³¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤·¤«¤·¡¢Ç¯Îð¤ÎÎ¥¤ì¤¿ÃËÀ¤È¸òºÝ¤·¡¢Æ±À³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤´Î¾¿Æ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§É×¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤Ï¡¢Æ±À³¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÖºÇ¶á¤è¤¯Ç¯¾å¤ÎÊý¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É×¤ÎÇ¯Îð¤È¤«¾ÜºÙ¤Þ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±À³¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤«¤éÎ¾¿Æ¤ËÉ×¤ÎÇ¯Îð¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤â12ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë26ºÐ¤ÏÎ¥¤ì¤¹¤®¤¸¤ã¡Ä¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Êì¤ÈÉ×¤Ï4ºÐ¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡£¤Ç¤â¡¢Î¾¿Æ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤ÆOK¤ò¤â¤é¤¦Á°¤Ë¤¹¤°¤ËÆ±À³¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Æ±À³Á°¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈÎ¾¿Æ¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§»ä¤ò¼Ö¤Ç¼Â²È¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼Ö¤ÎÁë±Û¤·¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±À³¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤ÆÉÔ°Â¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÊì¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¿Í¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈËèÆüµã¤¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡£
»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤À¤·¡¢¿Æ¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢²áÊÝ¸îµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤·¤«¤À¤·¡¢º£»×¤¨¤Ð¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
·ë¶É¡¢»ä¤ÈÉ×¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈÏÃ¤¹¾ì¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±À³¤«¤é1¤«·î·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¡¢»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈÉ×¤È»ä¤Î4¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤È²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤«¤éº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Ç¯Îðº¹¤Î¤¢¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§É×¤¬²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï»Å»ö¤ò¥»ー¥Ö¤·¤Ê¤¬¤é²È»öÍ¥Àè¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÏÉÍ¾¾Ä®¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ÈÄÂ35Ëü±ß¤Î1LDK¡£100Ê¿ÊÆ¤Û¤É¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éô²°¤«¤éÅìµþ¥¿¥ïー¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤Ï´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¼Â²È¤Ï¾®¤µ¤ÊÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Ë¼«Ê¬¤Ç²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ò100Ëü±ß¤Û¤ÉÂß¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Î¾¿Æ¤¬¶¦Æ¯¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¤³¤Å¤«¤¤¤Ç¿©ºà¤òÇã¤Ã¤Æ¼«¿æ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤È¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤Ë¥¥é¥¥é¤·¤¿À¤³¦¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Í§Ã£¤Ï¡Ö¥É¥ó°ú¤¡×¤â³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹¬¤»¡×
¨¡¨¡ 19ºÐ¤ÇÆ±À³¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍâÇ¯¤ËÇ¥¿±¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤·¤Æ10¤«·î¸å¤Ë¤ÏÇ¥¿±¤·¤Þ¤·¤¿¡£20ºÐ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ì½Ö¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»º¤Þ¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»ä¤Î³Ð¸ç¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇ¥¿±¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Ç¥¿±¸¡ººÌô¤Î·ë²Ì¤È¡¢·ëº§¾ðÊó»ï¡Ø¥¼¥¯¥·¥£¡Ù¤ò´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢É×¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏÃ¸¡¹¤ÈÇ¥¿±¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æâ¿´¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë·ëº§¤·¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Î¾²È¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÊó¹ð¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾²È¤È¤â½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Èà¤Ï46ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¼þ¤ê¤ÎÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡
µÆÃÓ¤µ¤ó¡§É×¤ÏÍ§¿ÍÃ£¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ã¤¤»Ò¤È¡ª¡×¤È¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤ÏÀµÄ¾¡¢°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ÏÇ¯Áê±þ¤Ê¤Î¤«¡¢Ç¯Îð°Ê¾å¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¼ã¡¹¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¿Í¤Ê¤Î¡©¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿Í¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë»ä¤¬Í§¿Í¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ëº§¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èà¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬²¿ÅÙÏÃ¤òÎ®¤·¤Æ¤âÈà¤ÏÇ®¿´¤Ë¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Èà¤ÎÇ®°Õ¤â´¶¤¸¤¿¤·¡¢ºÐ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ°Â¿´´¶¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬²¿¤«¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤âÀÅ¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÊñÍÆÎÏ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤¬ÃÛ¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬Ã£¤¬²ÈÂ²¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°¤ò¸«¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
26ºÐÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢20ºÐ¤ÇÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢20Âå¤Ç4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤Æ²ÈÂ²¤Î¤ª¶â¤ä·ò¹¯¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
