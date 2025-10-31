灘五郷の銘酒・大関、丹波杜氏の技術継承 “見える醸造” 〜マイクロブリュワリー『魁蔵』完成！
創業314年、酒造大手・大関株式会社（本社・兵庫県西宮市）が10月29日、「見える醸造」をテーマとしたマイクロブリュワリー『魁蔵（さきがけくら）』を゙新設した。
大関が蔵を新たに建造したのは65年ぶり。次世代への醸造技術の継承を目指す。同時に後継者育成と日本酒文化の発信を目指す。木造平屋建、130平方メートル（約40坪）のコンパクトな蔵で、洗米から麹造り、仕込み、上槽、瓶詰めまで一貫して行う。
敷地内の更地を活用、建物設計から施工、機器の配置まで社員自らが参画し、ゼロから積み上げた。仕込み場はガラス張り。訪れた人は酒造りの工程を間近で見ることができる。
灘五郷の東、今津郷（西宮市）の銘酒として、日本を代表する酒造メーカーとして発展した大関。大量生産体制の中でオートメーション化とコンピューター管理のもと、一定の品質を保つ確実な製造方法を確立する一方、従業員が酒造り全体を経験できる機会が減少しており、伝統技術の継承が課題となっている。
また若年層を中心として日本酒離れ、酒造業界では人材不足、杜氏の高齢化といった構造的な問題に直面している。
こうしたことから、創業当初の手仕込や息使いを通し、人・米・水が一体となって、“伝統的酒造り（2024年12月・ユネスコ世界文化遺産登録）”と向き合い、丹波杜氏の技術と心を、次世代に継承するのが狙い。
着想から10年を経たプロジェクトが結実し、大関の長部訓子社長は、「314年にわたり、西宮・今津の地で酒造りを続け、時代の流れ変遷とともに、企業として、酒蔵としてどう生きていくか、岐路に立たされている。伝統的な酒造りをベースに、新しい酒造りの発想や挑戦を生み出すことができれば。『魁』という言葉は、『先駆け』とも。先んじて未来を見つめる意味は、大関の社歌にも歌われ、かつて商品の銘柄にも使用するなど、私たちの一つのキーワードになっている。新しい時代を切り拓く酒造りを目指したい」と力を込める。
年内は試験稼働、本格的な稼働は来年（2026年）から。
魁蔵で造られた酒は、3月の蔵開きで新たなブランドとして提供する予定（名称は未定）。720ミリリットルの瓶を最大400本、2〜3か月ごとに製造する。
魁蔵は、大関のアンテナショップ「甘辛の関寿庵」に隣接する（兵庫県西宮市今津出在家町4番9号）。