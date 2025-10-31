NHKで好評放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」。明治初期、松江の没落士族の娘・小泉セツと著書『怪談』で知られるラフカディオ・ハーン（＝小泉八雲）夫妻をモデルに、怪談を愛する夫婦、松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の何気ない日常を描く物語だ。第4週では英語教師の錦織友一が登場したが、第5週から本格的に活躍し、やがて夫婦となるトキとヘブンにとってかけがえのない存在となっていく。錦織を演じるのは、大河ドラマ「青天を衝け」（21）で主演を務めた吉沢亮。撮影の舞台裏や作品に込めた思いを語ってくれた。

−まずは、本作に出演する決め手となったことを教えてください。

「ばけばけ」の制作統括の橋爪國臣さんやチーフ演出の村橋直樹さんとは以前、大河ドラマ「青天を衝け」でご一緒させていただいたことがあります。今回、同じチームの方々から再びお声掛けいただいたことをありがたく思い、お引き受けしました。さらに、台本を読ませていただいたところ、言葉の掛け合いが面白く、資料を拝見すると錦織友一のモデルになった西田千太郎さんも、とても魅力的な方だなと。それも、大きなモチベーションになっています。

−舞台となる明治初期の時代は「青天を衝け」とも重なりますが、当時の経験が今回に生かされている部分もあるのでしょうか。

「青天を衝け」の主人公・渋沢栄一は、時代の変化を楽しむことができる人でした。でも、当時はそんな人ばかりではありません。時代の変化に取り残される人もいれば、いや応なくその変化に巻き込まれていく人もいた。その中で、錦織友一はどんな立ち位置にいたのか。役作りの一環として、そういうことを考える上では、「青天を衝け」で経験した空気感が役立っています。

−錦織は英語教師ということで、英語のせりふが多いのが特徴ですね。

以前から英語を学びたいと思っていたので、今回、挑戦させていただきました。英語のレッスンは、いかにも「練習しています」という感じにならないように、クランクインの4カ月くらい前から開始し、今も撮影の合間に週2、3回のペースで続けています。ただそれでも、思った以上に英語のせりふが難しく、現場では苦戦中です（苦笑）。

−英語のせりふのどんなところに難しさを感じていますか。

英語のせりふを覚えること自体は、頑張ればなんとかなるのですが、そこに感情を乗せて言うことが非常に難しいんです。しかも、英語のせりふには錦織自身の言葉として話す場合と、通訳として話す場合があり、そのテンションの違いも意識しなければいけません。それが、さらに輪をかけて難しくて。

−見ているだけではわからないご苦労があるのですね。

その上、当時の日本人の英語との距離感は現代とはだいぶ異なり、日本語での会話の最中に“イッツ サプライズ！（びっくり！）”みたいなことを言うなど、急に英語が飛び出すんです。うっかりすると、コメディーのようになりかねなくて（笑）。そうならないように、毎日必死です。

−錦織は「大盤石（だいばんじゃく）」と呼ばれた松江随一の秀才だそうですが、演じる上で“秀才感”のようなものは意識していますか。

東京に出てきた直後の錦織が「これから自分たちが日本を変えていくんだ！」という心意気に溢れた第4週は、秀才感を意識していました。ただ、第5週からは松江にやってきたヘブン先生に振り回されっぱなしなので、どちらかというとドタバタ感を意識しながら演じています。

−第5週からはいよいよヘブンが松江を訪れ、錦織とも関わっていくということで、吉沢さんと高石さん、トミーさんの共演も楽しみです。

第5週以降は郄石さん、トミーさんと3人でのシーンが増えてきます。目の前で起きるのは、やや重めの出来事が多いにもかかわらず、それをコメディータッチで演じるので、笑いが絶えません。しかも、お2人ともお芝居のテンポ感やテンションがとてもナチュラルで、コメディータッチでありつつ、オーバーにならないところが心地よくて。そういうお2人がすてきだな、と思いながらお芝居させていただいています。

−本作では主演の郄石さんの持ち味が存分に発揮されている印象ですが、共演の感想はいかがですか。

高石さんは、せりふなのか、素で笑っているのか、最初の頃はわからなかったくらい、お芝居が自然でなじんでいる感じがあります。それくらい、ご本人が面白い方で。きっと、コメディーがお好きなんでしょうね。おかげで、僕もいい刺激を受けています。

−トミーさんの現場での印象はいかがですか。

実はトミーさんは、ヘブン先生と違って日本語がものすごく達者で、日本語でアドリブを入れることもあるんです。それに反応して、僕が思わず笑ってしまうくらいで（笑）。つられて僕も、リハーサルで英語のアドリブに挑戦してみたのですが、なかなか難しく、本番で披露するまでには至りません。いずれは僕も、英語でアドリブを入れられるようになりたいです。

−現場のいい雰囲気が伝わってくるお話です。

トミーさんも、現場でいつも楽しそうにしています。その上、日本語の学習意欲も旺盛で、吸収力が半端ではありません。先日も、早朝からロケのあった日に、何気なく「何時起き？」と聞いてみたら、すぐにその意味を尋ねてきて。「『何時に起きましたか？』の省略形だよ」と教えてあげたら以来、毎日のように僕に「何時起き？」と聞いてくるようになりました（笑）。

−第5週時点でトキとヘブンはまだ夫婦になっていませんが、錦織は2人とどのような形で関わっていくのでしょうか。

トキとは第4週で出会い、1人で東京に来たことを知っているので、たくましい女性だと感じていますが、まだそれほど深い関わりはありません。これから、松江にやってきたヘブン先生をきっかけに少しずつ出会いを重ね、関係を築いていくことになります。それに対してヘブン先生は、江藤知事（佐野史郎）が「これからの時代を担う若者たちに英語の教育を」という意気込みで松江にお招きした方です。その通訳を務める錦織は、「ヘブン先生と一緒にいれば、自分の人生も変わるはず」という期待を持って接しています。

−今後の錦織とトキ、ヘブンの関係が気になるところです。

錦織は出会ったときからヘブン先生に入れ込んでいますが、これからどんどん距離を縮め、お互いにかけがえのない存在となり、トキとも関係を深めていきます。ぜひ、これからの3人の関係に注目してください。

（取材・文／井上健一）