¡¡µÜÆ£´±¶åÏº¤¬ºî¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖÂç¥Ñ¥ë¥³¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè5ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥ª¥«¥¿¥¤¥í¥Ã¥¯¥ª¥Ú¥é¡Ö±«¤ÎËµÄ°ÀÊ¡¢¤ª¤ó¤Ê¤ÏÍçÂ¡¦¡¦¡¦¡×¤¬11·î6Æü¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¥Ð¥«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Î¥º§¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È±é²Î²Î¼ê¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢¿Æ¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆË¡Äî¤ÇÅ¥¾Â¤ÎÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥Ú¥é¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¤Ç¤âÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È¾¾¤¿¤«»Ò¤¬Î¥º§Ä´ÄäÃæ¤ÎÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¡£°¤Éô¤È¾¾¤ËËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤äºÆ¤Ó¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÝµÜÆ£´±¶åÏº¤µ¤ó¤Îºî¡¦±é½Ð¤Ë¤è¤ë¿·ºî¸ø±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾¡¡°ÊÁ°¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Î¡Ö¥á¥¿¥ë¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎµÓËÜ¤¬µÜÆ£¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤âµÓËÜ¤ËµÜÆ£¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óËÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ç²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
°¤Éô¡¡¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤É¤³¤Ç²¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÛÈ½Ãæ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Ãæ·Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¤Ê¤ó¤À¤«µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏµÜÆ£¤µ¤ó¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÂç¥Ñ¥ë¥³¿Í¡×¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤¬½Ð±é¤·¤¿Âç¥Ñ¥ë¥³¿Í¡¥á¥«¥í¥Ã¥¯¥ª¥Ú¥é¡ÖR2C2¡Á¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥ó¥É¼¤á¤Þ¤¹¡ª¡Á¡×¤Ï2044Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤â¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤ó¤ÀÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢À¤³¦¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ÄÂ¿Ê¬¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²óÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ý¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾¡¡¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¤Éô¤µ¤ó¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥í¡¼¥ë¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¡Ö¤Õ¤¯¤¹¤±¡×¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃË¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¤Õ¤¯¤¹¤±¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾×·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¾¾Èø¥¹¥º¥¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°¤Éô¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾¾Èø¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¡£µÜÆ£¤µ¤ó¤â°¤Éô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý°¤Éô¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¾¾¤µ¤ó¤ÎÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
°¤Éô¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¼¤Ç¤¹¤Í¡£À¼¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÄÌ¤ë¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢NODA MAP¤Î¡ÖµÕÎÚ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¤·¤«¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î·Î¸Å¾ì¤ÇÀ¼¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄÌ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¼Ê¹¤¤¤Æ¡¢¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£Æü¡¢¤ª·Î¸Å½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¾¾¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤À¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°¤Éô¡¡¤¤¤ä¡¢¡Ö¤½¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤«¤éº£Æü¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â³êÀå¤âÎÉ¤¤¤·¡¢²Î¤â¤¹¤´¤¤¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£Âº·É¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¤â¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¦±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
°¤Éô¡¡°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤³¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÊý¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡Ý»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ä¤ª·Î¸Å¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ªÆó¿Í¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°¤Éô¡¡¤ª¼Çµï¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥óÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¾¡¡¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°¤Éô¡¡°Õ³°¤È¿´ÇÛÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¾æÉ×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«¿®¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Íß¤·¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¾¾¤µ¤ó¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤¡¢¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¡ÊÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¾¾¡¡¤½¤Î¾ìÌÌ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ë»£¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¹¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê°¤Éô¤µ¤ó¡ËÃæ¿´¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç»ä¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£
¡Ý¾¾¤µ¤ó¤Ï°¤Éô¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾¾¡¡°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤¹¤Æ¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¤Éô¤µ¤ó¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÉñÂæ¤Ã¤Ý¤¤¤ª¼Çµï¤¬¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«¤ò·è¤á¤Æ¤«¤«¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾ìÌÌ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤ë¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿À¼¤¬Ê¹¤±¤¿¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇÈ¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ýº£²ó±é¤¸¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°¤Éô¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¤¹¡£Î¥º§¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈºÛÈ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ï·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ºÇ¸å¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¾¾¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
°¤Éô¡¡¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÏÁ´ÉôÏÃ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈËµÄ°ÀÊ¡É¤ÏµÒÀÊ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ý¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¾¾¤µ¤ó¤ÏºÊ¤Î´Ñ²»±¡¤«¤¹¤ß¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¾¾¡¡±é²Î²Î¼ê¤Ç¤¹¡£¤«¤¹¤ß¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢º£¡¢¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òËµÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È¤«¤¹¤ß¤â¡ÊÉ×¤Ç¤¢¤ë°¤Éô¤¬±é¤¸¤ë»â»ÒÆ¬ËÊ¤ò¡Ë·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÜµ¤¤Ç¤Î¤Î¤·¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ë¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È¯»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝËÜºî¤Ï¡Ö¿Æ¥Ð¥«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¿Æ¤Î´üÂÔ¤ò²á¾ê¤Ë´¶¤¸¤¿¤È¤«¡¢µÕ¤Ë¤´¼«Ê¬¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²á¾ê¤Ê´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
°¤Éô¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¼Çµï¤ò»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃ¤ËÈ¿ÂÐ¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Í³¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤¢¤Þ¤ê¡Ê»Ò¤É¤â¤Ë¡Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¾¾¡¡»ä¤â¡Ö¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¿Æ¤ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·»¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£·»¤â¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ç»Ï¤á¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Æ±¤¸¤³¤È¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¡Ý¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏÎ¥º§ºÛÈ½¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãç¤¿¤¬¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
°¤Éô¡¡ºÇ¶á¡¢³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Á÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤½¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£
¾¾¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤«¤³¤Á¤é¤ËÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°¤Éô¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¶áÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ý°¤Éô¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
°¤Éô¡¡¤½¤ì¤¬QR¥³¡¼¥É¤òÁê¼ê¤¬ÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤ÏÏ¢ÍíÀè¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£QR¥³¡¼¥É¤À¤±Ã¥¤ï¤ì¤¿¤Î¡£
¾¾¡¡¤½¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ý¾¾¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¾¾¡¡Í¥¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬Â»¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÍ¥¤·¤¯¤¢¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£
¡Ý¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¾¾¡¡¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬µ¡·ù¤è¤¯²á¤´¤»¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¼þ¤ê¤Î¿Í¤âµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅèÅÄ¿¿¸Ê¡Ë
¡¡Âç¥Ñ¥ë¥³¿Í¥¥ª¥«¥¿¥¤¥í¥Ã¥¯¥ª¥Ú¥é¡Ö±«¤ÎËµÄ°ÀÊ¡¢¤ª¤ó¤Ê¤ÏÍçÂ¡¦¡¦¡¦¡×¤Ï¡¢11·î6Æü¡Á30Æü¤ËÅÔÆâ¡¦PARCO·à¾ì¤Û¤«¡¢Âçºå¡¢ÀçÂæ¤Ç¾å±é¡£