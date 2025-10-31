松たか子や神木隆之介ら有名俳優が続々参戦！「いきなり本読み！」が示す演劇の可能性

「2万5000円のチケットが即完」と聞くと、海外の大物アーティストの来日公演を思い浮かべるかもしれない。しかし、それが演劇だとしたら？ それも出演者が誰一人発表されていない時点だとしたら？ そんなことがあり得るのかと驚くだろう。

そんなミラクルを実現しているのが、人気舞台企画「いきなり本読み！」だ。

第一線で活躍する俳優たちが演目を事前に知らされないまま舞台上で台本を渡され、初見のまま観客の前で本読みをする本企画。配役もシーンごとにコロコロ変わり、「セリフをラップ調で言ってください」といった無茶な演出までされてしまう。

極限状態で俳優としての真価が問われるような企画にもかかわらず、神木隆之介、岸井ゆきの、水川あさみ、松たか子、仲野太賀、ムロツヨシ、小泉今日子（出演順）などの豪華な俳優陣や、ハリセンボンの近藤春菜やココリコの田中直樹などの人気芸人も出演しているのがまた驚きだ。

冒頭の2万5000円は、今年5月に三越劇場で開催された際の「お前も本読みシート」のチケット代（金額は回によって異なる）。このシートを購入した観客たちは客席から俳優たちとの本読みに一部参加できる。大好きな俳優が出演しているとなればわかるが、まだ誰が出るかわからない状態でも購入する人たちがいるのだ。この企画自体に、熱烈なファンがいるということだろう。

「いきなり本読み！」はいかにして生まれたのか。企画・進行・演出を手掛ける演出家の岩井秀人さんに話を聞いた。

岩井秀人（いわい ひでと）プロフィール

2003年劇団「ハイバイ」結成。2012年NHK BSドラマ「生むと生まれるそれからのこと」で第30回向田邦子賞、2013年舞台「ある女」で第57回岸田國士戯曲賞受賞。近年では自身の経験を演劇化する企画「ワレワレのモロモロ」を全国で展開。2020年から「いきなり本読み！」を開始。以降、年に5回ほどのペースで開催。

きっかけは神木隆之介

――「いきなり本読み！」の企画はコロナ禍の2019年末に立ち上がったそうですが、本企画をやろうと思われたきっかけは？

岩井：きっかけは、2019年に松尾スズキさん（作・演出の大人計画）の舞台『キレイ‐神様と待ち合わせした女‐（再再再演）』への出演です。兄弟役だった神木（隆之介）くんと稽古のときも本番のときも2人でいることが多くて。で、松尾さんの舞台なので、皆川猿時さんや阿部サダヲさん、松尾さんご自身も出るし、稽古場がむちゃくちゃ面白かったんですね。

もちろん、本番も面白かったんですけど、稽古場で神木くんと僕が初めて2人で何かを試したときに、異常に面白くて。本番でもそれを繰り返し演じたわけですが、繰り返していくと演じる側としては新鮮さがなくなっていく。そのときに、たぶん神木くんは初舞台だったと思うんですけど、稽古場のほうが楽しかったねって話をよくしていて。

まあ、あれはモノが生み出される瞬間だからね、なんてことを僕が言ったら、「なんとかあれをお客さんに見せられないのかな」と神木くんがポツリと言ったんです。「実際にやったら面白いと思うよ！」と僕が乗ると、神木くんが「岩井さんがやるなら出たい！」って。「あなたが出たいっていうならやれるよ、たぶん」なんてやりとりを2019年の年末にしていたら、年明けに舞台の千秋楽をやった次の日に、舞台に出演していた神木くんと皆川さんの他、今井隆文さん、岸井ゆきのさん、後藤剛範さんと「いきなり本読み！」の初回をやることになったんです。

――千秋楽の次の日に！ 皆さん疲れ切っているはずなのに、すごいですね。

岩井：「なんで次の日なんだよ！」なんて言いながらも、逆にみんな面白がってましたね。神木くんのスケジュールがとにかく合わなくて、一応休みとして空けていただろうその日にやることになったんです。

そのときから、台本を舞台上のスクリーンに投影しながら、俳優たちが初見の台本をいきなりお客さんの前で読むといういまの形が出来上がりました。あとから足されたのは、一部のお客さんも本読みに参加できる「お前も本読みシート」とか、たまにミュージカル形式にしてみるとかで、大枠はいまも変わっていないですね。そこでお芝居が立ち上がっていくという臨場感は、僕の体感では、本番の舞台そのものもよりも圧倒的にあるなと思っています。

――これまで何度か拝見していますが、いち観客としても、あの興奮やうねりを体験してしまったら、ふつうの演劇を楽しめない部分があるかもしれません（笑）。

岩井：あまり言いたくないけど、そうなんですよね（笑）。演劇って本来、その場で物語が立ち上がっていくものだということはわかっていたはずなのに、俳優も物語を知らない状態で、観客とヨーイドンで一緒に理解していったときのほうがより大きな何かが生まれる感じがあるというか。この企画をやる前はそこまでのものだと気づいていなかったんですけど、企画そのものにすごい才能があったんだなと、やればやるほど思いますね。

どんな無茶振りにも平気で応えてくれる水川あさみ

――配役をコロコロ変えたり、岩井さんが「もっと歯がない感じで」「ラップ調で」などと無茶振りをするのも、初回からやっていたことなのでしょうか？

岩井：企画をはじめた当初は、初見だからそれ以上に負荷をかけないよう、あまり無茶な演出はしないようにしていました。でもだんだん、1人で3役とかやらせたほうがその人の力量が出るから、1役だけやらせるのはむしろもったいないと思うようになって。

というのも、俳優たちは異常値とも言える力を持っていて、初見や2回目の本読みで意味不明なくらいに感情を込めた演技ができてしまうんです。ちょっと無茶をさせても大丈夫なんだなというのは、やっていくうちにわかったことです。

――ただ、どんなに演技が上手い俳優さんであっても、初見に弱い人もいますよね? 出演を断られることも多いのでは？

岩井：そうですね、名優と言われる人でも初見に弱い人はいますし、断られることもぶっちゃけあります。マネージャーが断る場合もあるし、本人が断る場合もある。そこはやっぱり、その人のポリシーやイメージもありますから。

ただ、すごい技術が下地にあるからこそ面白がれたり、失敗しても面白いじゃんと思えたりする俳優さんたちもいて。特に男性の俳優に多いんですけど、女性では水川あさみさんとか完全にそういうタイプですね。この人、イメージとか気にしないのかなってこちらが心配になるくらい、無茶振りにも平気で応えてくれるんです（笑）。

岸井ゆきの、松本まりか…“勇敢な俳優”たちが教えてくれたこと

――男性の俳優のほうが失敗しても面白がれる人が多いというのは、女性の俳優のほうがイメージを大切にしている人が多いということでしょうか？

岩井：それもあるし、笑われることに抵抗ある人が多いというのもありますね。覚悟していても、笑われると傷つきますから。もちろん、男性の中でも笑われたくない人はいると思いますけど。

――笑われてもいいから挑戦してみたいという人は、ある意味、演劇が好きな人なのでしょうか？

岩井：大きい意味ではそうかもしれません。ふだんは役の解釈をし終わって、どうアウトプットするかも決め終わった状態をお客さんに見せているわけですが、稽古場では数え切れないくらい別のニュアンスがある。それを見せられたら面白いじゃん！って思える人は、演じること自体が好きで、遊びとしても楽しめる人だと思います。

岸井（ゆきの）さんや松本まりかさんがまさにそういう人ですね。特に松本さんは本能的にいろんな表現を、相手やお客さんがついて来るかどうかを気にしないでドン！ ドン！ ドン！ってやるんです。初見だから、自分が思っていた役のキャラクターと違ったってなることもある。それでも、すごい感情と情熱を入れてドーン！といけるのは、本当にすごい。

彼女たちのような勇敢な俳優さんたちを見て、先がどうなるかわからないけれど、いまできることを全部やっていこう、みたいな気概を教えてもらったような気がします。それは、この企画自体の根底にあるテーマでもあると年々感じています。

――いまパッと上げていただいた勇敢な俳優たちに女性が多いのは、何か意味があるのでしょうか。

岩井：もちろん男性にも、どれだけ漢字を読み間違えても、笑いながら突進していく人もいます（笑）。ただ、なんと言うか、女性の俳優さんって失敗するところを見せない人が多いんですけど、この企画の場合は失敗しても大丈夫という前提の上でやるからか、いつも以上に勇気を出せる部分があるのかもしれないですね。

小泉今日子や松たか子…キャリアのある俳優も出演する理由

――これまで錚々たる面々が参加していますが、人気者であるほどこうした企画に参加しづらい印象がありますが、どうやって口説き落としているのでしょうか？

岩井：最近では企画自体を知ってもらえていることが多いので、「出てほしいです」くらいの感じお願いしています。検討する間もなく「無理！」「出たい！」という返事が来ることがほとんどで、むしろ決まるのが早いです（笑）。

ただ、受けてくれたあとに、不安なので1回見せてください、という人に別の回の本番映像を見てもらったりということはあります。皆さん、始まる直前は舞台の袖で不安そうにされていますが、舞台に出て台本を目にした瞬間に顔つきが変わりますね。

――小泉今日子さんや松たか子さんのような知名度もキャリアもある方々も出演されています。そうした俳優たちが、挑戦的な本企画にあえて参加する理由はなんだと思いますか？

岩井：それはやっぱり、挑戦的だからこそだからじゃないですかね。ご本人たちがそう言ったわけではないですが、いわゆるお芝居の部分である程度のところまで行くと、どんな台本が来ても、自分のやる仕事はある程度決まっている。

それに、冒頭でも言ったように、舞台の本番は俳優がその作品に向けて積み上げたものの氷山の一角に過ぎないんです。稽古場で瞬発的に生まれたものの面白さや、役を作り上げている最中のほうが、豊かさで言ったらもう100倍くらいあるわけですよ。その豊かな瞬間をお客さんと共有できるんだという期待があるんだと思います。

例えば、演出家の一言で俳優が役に対するアプローチを変えたら、物語の見え方がガラリと変わったりする。僕も俳優だったからそう思うんですけど、役や物語の可能性の広さをお客さんと共有できることって、俳優にとっても大きな喜びのはずです。

芸人の出演に生じた、思わぬ誤算

――これまで、ハリセンボンの近藤春菜さんやココリコの田中直樹さん、シソンヌのじろうさん、ラバーガールの大水洋介さん、どぶろっくの江口直人さんなど芸人の方々も出演されています。なぜ芸人の方にもお願いしようと思われたのでしょうか。

岩井：一つは、いわゆるストレートにお芝居が上手な人だけだと、俳優の技術が見えないから。上手な人たちだけで上手にやると、それが当たり前に見えるので。それまでも、後藤剛範さんとか、川上友里さんみたいにちょっとイレギュラーな演技をしてくれる俳優さんたちを入れたりもしてたんですけど、もっと不安定な要素がほしいと思ったんです。

この企画の醍醐味は、漢字が読めないとか、役の性別が思っているのと違ったとか、何か大きく間違えるみたいなぐちゃぐちゃなところからスタートして、やがて組み上がっていくのを見せられるところ。そういう意味でも、不確定要素があるうえに何か勝手なことをやってくれそうな芸人さんを呼んでみたかったんです。ただ、そこはけっこう誤算で（笑）。

――誤算というと？

岩井：どの芸人さんも俳優さんに対するリスペクトが高すぎて、まったくふざけてくれないんです（笑）。

――芸人さんでもやっぱり、名のある俳優さんたちの横でふざけるのは難しいんですね。

岩井：いや〜そうなんだなと思いました。もちろん、台本上で面白いところはちゃんと丁寧にやって面白くはしてくれるんですけど、そうじゃないところで個人技で面白くしようみたいなことを全然やらない。ここまでストイックにちゃんとお芝居だけやるんだなっていうのは、うん、意外でしたね。

――芸人さんの中にも俳優として活動されている方もいますしね。

岩井：そうですね。それで言うと、シソンヌのじろうさん、ラバーガールの大水さん、あと、どぶろっくの江口さんとかも上手かったですね。だから内心、「いや、上手い要員で呼んだんじゃないんだけど」と思いながら（笑）。もしまた機会があれば、もっと崩したものを一緒にやれたら面白いなと思っています。

――一方で、近藤春菜さんなどあまり演技をするイメージがない方も出演されていますが、舞台上の近藤さんに対してはどんな印象を持ちましたか？

岩井：春菜さんは完全に楽しんでいましたね。あのくらいのスタンスの方がいてくれるのは、すごくいいなと思いました。演技演技してないというか。だけど、役のイメージはちゃんとお客さんに伝わっている。で、そういう方の横に、すごく突出した存在、例えば松たか子さんや松本まりかさんみたいな方がいると、違いが見えやすくて面白い。そういうカラフルさを出すことには、毎回ちょっと気をつけています。

◇続く後編【松たか子の「演技の精度」は異常!? 人気舞台「いきなり本読み！」演出家が見た、想像を超える俳優の力】では、岩井さんが思わず驚くような演技を披露した俳優たちのエピソードや、「お前も本読みシート」の誕生秘話、さらに日本の演劇界の課題について語ってもらった。

【後編】松たか子の『演技の精度』は異常!? 人気舞台「いきなり本読み！」演出家が見た、想像を超える俳優の力