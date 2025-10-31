女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11月3日から第6週「ドコ、モ、ジゴク。」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

次週予告。教師ではなく、滞在記を書くために来日した新聞記者だと判明したレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は「リョカン、デマス」。蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）は「次回はヘブン先生の家と女中探し。いい物件の条件は間取りと日当たり」。「ラシャメン（西洋人の妾）」になりたがっていた遊女・なみ（さとうほなみ）の手をヘブンが握るシーンで終わったが、果たして。

着物が汚れた雨清水三之丞（板垣李光人）の姿もあり、SNS上には「三之丞様、大丈夫ですか？」「どうやら苦境におられるようで心配」「ご健在で安心したけど、あのお姿は一体…タエ様（北川景子）は如何に？おいたわしや、三之丞様」などと心配の声も上がった。