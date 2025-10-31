¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î¡È°®¼ê¤Î¿¿Áê¡É¥Í¥Ã¥ÈÎÞ¤â¡Ö¤ª¥È¥¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×CP¸ì¤ëÎ¢Â¦¡ÖÃ±¤Ê¤ëÀ»¿Í·¯»Ò¤Ë¤Ï¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï10·î31Æü¡¢Âè25²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤È¡¢¤Î¤Á¤ËÉ×¤È¤Ê¤ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¡È±¿Ì¿¤Î½éÂÐÌÌ¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¤Î¡È°®¼ê¤Î¿¿Áê¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè25²ó¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Ø¤Î½éÅÐ¹»Á°Æü¡£¥Ø¥Ö¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤º¤Ë¾Ç¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢Åçº¬¸©ÃÎ»ö¡¦¹¾Æ£°Â½¡¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤Î¡È¤¢¤ëÈëÌ©¡É¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡½éÅÐ¹»Æü¡£¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬Éô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¶Ó¿¥¤¬¾ã»Ò¤ò¤³¤¸³«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤ó¤À¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡£½éÂÐÌÌ¡ÊÂè22²ó¡¦10·î28Æü¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¡¢¥È¥¤Ï°®¼ê¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Î¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö°Û¹ñ¤«¤éÍè¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê´üÂÔ¤·¤Á¤ç¤ë¡£¤¤Ã¤È¤¢¤Î»þ¤«¤éÉÝ¤¯¤Æ¡¢Æü¤¬·Ð¤Æ¤Ð·Ð¤Ä¤Û¤ÉÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÃã¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥´¥¯¥¸¥´¥¯¤È¶«¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡£¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤â¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¡£Å·¶é¤Ç¤â¡¢µ´¤Ç¤â¡¢²ÏÆ¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¡£º£¤Ï¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Ï¡×¤È¿ä¤·ÎÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥¤ÏÉô²°¤ËÆþ¤ê¡Ö¥Ø¥Ö¥óµ¼Ô¡ª¡×¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶µ»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸Å»öµ¡×¤òÆÉ¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÂÚºßµ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¿·Ê¹µ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬É¬»à¤ËÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»¡¤·¡¢¶Ó¿¥¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÏÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°éÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÏÃ¤¹¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âº¤¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Ï°ÂÅÈ¤·¡Ö¥¢¥¤¥à¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡¢¥Ï¥é¥Ø¥Ã¥¿¡×¡£¹ë²Ú¤ÊÄ«¿©¤òÌ£¤ï¤¦¡£¶Ó¿¥¤â¡Ö¿Í´Ö°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤âµ¤¤Å¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¥È¥¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊCP¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤«¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢»ËÎÁ¤äÊ¸¸¥¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¿¤À¡¢È¬±À¤¬¹ß¤ê¤¿Á¥Ãå¤¾ì¤È¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤Î²È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤³¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÅÌÊâ30ÉÃ¤Û¤É¤Î¶á¤µ¤Ç¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤Î²È¤ÎÀµÌÌ¤ËÁ¥Ãå¤¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬±À¤ÎÍèÆü¤ËºÝ¤·¤Æ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÌî¼¡ÇÏ¤â¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È¡£¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£»Ë¼Â¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡¢¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥Ä¤¬È¬±À¤Î½÷Ãæ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÏµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤òË¾¤ó¤À°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤ÏÉÔÌÀ¡£¤¿¤À¡¢È¬±À¤¬ºÇ½é¤ËÂÚºß¤·¤¿¡ÖÉÙÅÄÎ¹´Û¡×¤â¡Ö¥»¥Ä¤µ¤ó¤Î²È¤«¤éÅÌÊâ1¡Á2Ê¬¡¢Àî¤ò¶´¤ó¤Ç¿¿¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤¬Æ±¤¸À¸³è·÷Æâ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Î¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Îºî·à¡£¡Öº£²ó¤Ï¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¤¤¤¦¿Í¤òÃ±¤Ê¤ëÀ»¿Í·¯»Ò¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¡¢Ê¸¹ë¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤À¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¿·¤·¤¤ÅÚÃÏ¡¢¤·¤«¤â°Û¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¶µ»Õ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°Î¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎµÏ¿¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¼Â¤ÏÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Õ¤¸¤¤µ¤ó¤¬¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¸«»ö¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥Ó¥Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¼ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢¿Ì¤¨¤ë¤Û¤Éµã¤±¤ë¡ÄÃ¯¤â¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Î¸ÉÆÈ¤äÉÔ°Â¤ò»×¤¤»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¡Ö¼ê¤Î¿Ì¤¨¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¡ÄÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬Éô²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¢¤Î»æ¤Î»³¡ÊÎÞ¡Ë¡×¡Ö¥Ú¥¢¤ß¤¿¤¤¡¢¤Ê¤Î¤¬¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤²ó¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÍèÆü¤ÎÆü¤ÎÉúÀþ¤ò¥¥ì¥¤¤Ë²ó¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤âÍ¶¤¤¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡11·î3Æü¤«¤éÂè6½µ¡Ö¥É¥³¡¢¥â¡¢¥¸¥´¥¯¡£¡×¤ËÆþ¤ë¡£