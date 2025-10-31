¡Ö¼õ¤±¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê·ÐÎò¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡× ÅìÂçÂ´27ºÐÈó¥â¥ÆÃËÀ¡Ö·ëº§¤ò¡ÈÁª¤Ù¤Ê¤¤¡É¤È¡ÈÁª¤Ð¤Ê¤¤¡É¤Ç¤Ïº¹¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤27ºÐÈó¥â¥Æ¹â³ØÎò¤ÎÃËÀ¤¬¡¢ÃË¤òËá¤¯¤¿¤á¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅìÂçÂ´27ºÐÈó¥â¥ÆÃËÀ¤Î¼Â²ÈÆâÉô
¡¡10·î30Æü¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¡×¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬10Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¶Ë¸Â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¼å¤µ¡É¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¿¿¤ÎÃË¡É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹ #1¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡£½é²ó¤Ï¡¢½ñÎàÁª¹Í¤È¡È·ê·¡¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥ê¥â¡¼¥ÈÌÌÃÌ¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤·¤¿5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡27ºÐIT¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥«¥á¤Ï¡¢Ãæ¹â6Ç¯¤ÏÃË»Ò¹»¤Î¼õ¸³¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢ÅìµþÂç³ØÂ´¤È¤¤¤¦¹â³ØÎò¡£¡ÖÍúÎò½ñ¾å¤Î¸ÀÍÕ¤ä¿ô»ú¤Ï¤À¤¤¤ÖËá¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢½÷À¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¤À¡£
¡¡¥¢¥ó¥«¥á¤Ï¼«¿È¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½÷À·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤º¤Ã¤ÈÍè¤¿¡£º£»þ¡¢·ëº§¤¹¤ë¤·¤Ê¤¤¤Ï¼«Í³¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÁª¤Ð¤Ê¤¤¡É¤Î¤È¡ÈÁª¤Ù¤Ê¤¤¡É¤Î¤È¤Ç¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦º¹¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡£ÆÃ¤Ë»ä¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¼õ¤±¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê·ÐÎò¤Ê¤Î¤Ë¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«ÁêÅö¼«Ê¬¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÈó¥â¥Æ¹â³ØÎò¤òÃ¦µÑ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë