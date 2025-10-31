『ラヴィット！』出演者がコスプレ披露【一覧】 上谷沙弥は“星野アイ”に「きょうだけはアイドル！」
10月31日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、ハロウィン企画で出演者全員がコスプレを披露した。
【写真】ヒールだけど…さわやかな笑顔を浮かべた上谷沙弥
上谷沙弥は、星野アイの扮装で登場すると「アイドルになって帰ってきました。うれしい！かわいくなれて。きょうだけはアイドル！」とにっこり。
おいでやす小田は、そんな上谷の扮装で「小田様」となったが「私こそ、令和の極悪女王よ！小田様だ！史上最大の悪夢を見せてやるよ」と意気込むも、川島明「ちょっと、ネタ前のにしおかすみこみたい（笑）」とのツッコミを受けていた。
■出演者の扮装一覧
田村真子→アリエッティ
川島明→旅館のシャンプーを使った人
上谷沙弥→推しの子の星野アイ
りんたろー。→ドゥンガ
兼近大樹→星のカービィ
ジェシー→SPY×FAMILYのロイド
チャンソン→銀魂の坂田銀時
ヒコロヒー→地方の旅館で板前さんと恋仲の女将
田渕章裕→若い頃の大山倍達
きむ→ルパン三世
太田博久→ケン
近藤千尋→バービー
たける→トンボ
ショーゴ→戸愚呂弟80％
くっきー！→ハク
おいでやす小田→小田様（上谷沙弥）
赤荻歩→ウッディ
