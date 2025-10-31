サンキューマート×ざわざわ森のがんこちゃん♡懐かしくてかわいい限定アイテムが登場

NHK Eテレでおなじみの「ざわざわ森のがんこちゃん」が、再びサンキューマートに登場！今回は大人も楽しめるピンクのギンガムチェックをベースに、全23アイテムをラインナップ。洗濯ネットやカードホルダーなど、日常でも学校でも使えるアイテムが勢ぞろいです♡10月31日（金）12:00からは公式オンラインショップで先行予約がスタート。懐かしさと可愛さが詰まった限定コレクションをチェックして。

サンキューマート×ざわざわ森のがんこちゃんコラボが再登場

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、いつ来てもALL390円で“カワイイ”を届けるサンキューマートから、NHK Eテレで人気の「ざわざわ森のがんこちゃん」との限定コラボアイテムが登場。

2023年の第1弾に続き、今回は大好評を受けた待望の第2弾です。

新たに実写デザインを取り入れたラインナップは、がんこちゃんの世界観をよりリアルに楽しめる特別仕様。ファン待望のコレクションとなっています。

ピンクのギンガムがかわいい♡全23アイテムが登場

今回のアイテムは、優しいピンクのギンガムチェックがポイント。洗濯ネットやヘアバンドなどのデイリーグッズから、スクバポーチやカードホルダーなど学校生活にぴったりなものまで、全23アイテムを展開しています。

すべて390円（税込429円）で、一部はよりどり2点で390円（税込429円）。どこか懐かしく、世代を超えて愛されるがんこちゃんデザインが魅力です♪

中でも「ぷっくりアクリルキーホルダー」「ダイカットメモ」「アクリルスタンドクリップ2P」は人気必至。かわいいだけでなく実用性も高く、推し活アイテムとしても活躍します。

オンライン先行予約もスタート！限定コラボを見逃さないで

10月31日（金）12:00からは、公式オンラインショップで先行予約受付がスタート。店頭では11月下旬より順次販売が始まります。

地域によって入荷時期が異なるため、各店舗の最新情報は公式サイトまたは店舗Xでチェックを。

全商品390円（税込429円）という手に取りやすい価格で、がんこちゃんファンはもちろん、レトロかわいい雑貨好きにもおすすめのコレクションです♡

懐かしさと可愛さを持ち歩いて、毎日に笑顔を♡

世代を超えて愛され続ける「ざわざわ森のがんこちゃん」。今回のサンキューマートコラボでは、そんながんこちゃんの魅力を大人可愛くアレンジしています。

毎日の生活にちょっとしたときめきを添えてくれるアイテムたちは、ギフトにもぴったり♡

懐かしさとトレンド感を兼ね備えたコレクションで、“Be Smile, Be Kawaii”な毎日を楽しんでみませんか？