üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè25ÏÃ¤¬31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½éÅÐ¹»Á°Æü¡£¤¤¤Þ¤À¥Ø¥Ö¥ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤º¾Ç¤ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤È¤¢¤ëÈëÌ©¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£·Þ¤¨¤¿ÅÐ¹»Æü¡£²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë¤·¤¸¤ß¤òÇä¤ê¤ËÍè¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤é¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÅÐ¹»¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤¬Éô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¶Ó¿¥¤¬·Þ¤¨¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È°®¼ê¤·¤¿¤È¤¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¿ÈÊ¬¤Ï¶µ»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÚºßµ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¤Î¤À¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆüËÜ¸ì¤òÉ¬»à¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ó¿¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ÈÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£
¶Ó¿¥¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¶Ó¿¥¥Ñ¥¤¥»¥óÂçÊÑ¤À¤Í¡¡¥³¥à¥®¢ª¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö²¿²ó¤ä¤ë¤Î¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Î¿¿»÷¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¥¿¥Ù¥¿¥¯¥Ê¥¤¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡¥¦¥á¤Á¤ã¤ó²Ä°¥ÁÛ¡Ä¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¿Í¤ò¶µ»Õ¤Ë¡×¡Ö¤½¤ì¤¬¥Ð¥ì¤ë¤Î¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¸©ÃÎ»ö¤¬°¤¯¤Í¡©¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñµ¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¼¡×¡Ö¥Ï¥é¥Ø¥Ã¥¿¡¡¤â¤¦Âç¾æÉ×¤À¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤³¤ì¡ä¥Ë¥»¶µ»ÕÌäÂê¡×¡Ö¶Ó¿¥¤âµ¶¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¤«¤éµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤«¡×¡Ö°Û¿Í¤µ¤ó¤Ç¤âÆ±¤¸¿Í´Ö¤À¤è¤Í¡Ä¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Ë¼Õ¤ì¤ë¶Ó¿¥¤µ¤ó¤â¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢ÎÉ¤¤¤Ê¤¢w¡×¡Ö¤¢¡Á¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¡¶Ó¿¥¤µ¤ó¤È¤Îå«¤¬¸«¤¨¤¿¡¡¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¥Ê¥¤¥¹¥¢¥·¥¹¥È¡×¡ÖËè½µËè½µ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¡Â¯¤Ë¿À²ó¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦É½¸½¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¡ÄËè½µ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¡¢Íî¤È¤·½ê¤¬ºÇ¹â¤Ë¿À¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ÄÊú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¡¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ò¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡Ä¡¡¤Ê¤ó¤Æ¿Í´ÖÌ£¤¬°î¤ë¤ë¥¥ã¥é¤Ð¤Ã¤«¤Ê¤ó¤À¡¡¤Ð¤±¤Ð¤±¤Ï¡¡Áþ¤¤¤¼¡×¡Ö¥ª¥¦¥á¥µ¥ó¡¡¥µ¥«¥Ê¡¡¥È¥Ã¥Æ¡ª¡¡¤½¤·¤ÆÍè½µ¤Ï¤Þ¤¿¤â¥¸¥´¥¯¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¡¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤ÊÅ¸³«¤Ë¡×¡Ö»°Ç·¾ç¡ª¡©¡×¡ÖÍè½µ¤âÌÌÇò¤½¤¦¤À¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£