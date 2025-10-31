【津波火災】で燃え盛るビルを脱出せよ！強烈な熱さと臭気で劇的に思考能力が低下する中、元陸上自衛隊・朝霞はなぜか慎重に手の甲で扉を…

地震の惨禍に見舞われてきた「地震大国」日本。特に甚大な被害が予想される「南海トラフ巨大地震」は、今後30年以内に高い確率での発生が予測されていることが知られています。24年8月には宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生したことから、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」を発表。列島に緊張が走りました。そこで今回、綿密な取材を基にもとにマンガ化した『南海トラフ巨大地震』から一部を紹介します。未曽有の災禍を前に何が起きるのか? 私達はどうすれば生き延びることができるのか? これは、「そのとき」が来る前に知っておかなければならない「現実」。

* * * * * * *

扉を手の甲で触れる朝霞

【１】

【２】

津波火災で燃え盛るビルからの脱出を試みる西藤、ジイさん、許斐、朝霞の4人。

進むうえで「扉をむやみに開けるのはご法度」と語り、いったん、手の甲を扉に触れるだけにとどめる元陸上自衛隊隊員・朝霞。

その目的は扉の温度を感じ取ることで、向こう側の状況を判断していくことにあった。

万が一、扉の向こうが密閉されていたならば

【３】

【４】

密閉された室内の扉をあけ放つことで起こる爆発「バックドラフト」。

その危険を避けるべく、慎重を期してビル内を進む4人。

降りることができそうな限界まで、建物を下ってきたところでーー。

覚悟はしてきたけれども

【５】

【６】

想像を上回る強烈な熱さと臭気！

思考能力が著しく低下し、正常な判断をするのが難しくなっていく西藤たち。

「大丈夫」と語るジイさんだが、かなり衰弱した彼を背負ったまま、本当にビルから脱出できるのか…。

あそこから外へ脱出する！

【７】

体が悲鳴を上げ、厳しい状況が続く中、ようやく脱出できそうな窓を発見。

西藤「自分は大丈夫だけど、ジイさんが…」

危機的状況が続く4人の運命はいかに…。

次回へつづく！

※本稿は、『南海トラフ巨大地震２』（講談社）の一部を再編集したものです。