日本代表のエースが好調キープ 山下美夢有はチップインバーディ締め「入ってくれて良かった」
＜メイバンク選手権 初日◇30日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞“最強ジャパン”のエースが今週も頼もしい。山下美夢有は8バーディ・2ボギーの「66」をマークし、6アンダー・4位タイの好スタート。大会を放送するWOWOWのインタビューで一日を振り返った。
出だしの1番でボギーを喫したが、「（ボギーは）番手選びのミス。ショットは安定していたので、切り替えられました」と冷静に対応。すかさず2番から連続バーディを奪った。中盤はスコアが伸び悩んだものの、「10番でバーディが来て、そこからいい流れで回れた」と、後半は5バーディの固め打ち。最終18番パー5はチップインバーディ締め。「バーディで終わりたかった。入ってくれて良かったです」と笑顔を見せた。先週に韓国で行われた国別対抗戦「ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン」では、日本代表としてチーム最多の3勝を挙げる活躍を見せた。この日は、優勝したオーストラリアのグレース・キム、準優勝した米国のリリア・ブと同組。熱気冷めやらぬ“国別戦モード”の中で、2人を上回るスコアで滑り出した。フェアウェイキープは92.9％（13/14）、パーオン率は83.3％（15/18）とショットの安定感は抜群。パッティングについては「練習ラウンドよりもグリーンのスピードが上がっていて、距離感は難しかった」と話したが、それでも27パットにおさめた。残り3日でアジャストすれば、さらなるバーディラッシュも期待できる。「伸ばし合いなると思うので、しっかりスコアを伸ばしていきたい。（目標は）まずはノーボギー。チャンスを作ってバーディを決められるように頑張ります」2日目もハナ・グリーン（オーストラリア）、パジャレー・アナナルカルン（タイ）という国別対抗戦の強豪メンバーと同組。「伸ばし合いになると思うので、しっかりスコアを伸ばしていきたい。（目標は）まずはノーボギー。チャンスを作ってバーディを決められるように頑張ります」。エースの勢いは止まらない。
