日本ラグビー協会は31日、「リポビタンDツアー2025」南アフリカ戦（2日、英ロンドン）の登録メンバー23人を発表した。

HOは大卒1年目の佐藤健次（22＝埼玉）が初めての先発入り。25日のオーストラリア戦で負傷した江良颯（24＝東京ベイ）は欧州遠征メンバーに同行しておらず、リザーブには代表未経験の平生翔大（23＝東京SG）が抜てきされた。FLまたはNo・8を本職とするティエナン・コストリー（25＝神戸）はWTBとしてリザーブに入った。

世界ランキング1位の強豪との対戦を前に、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、65）は「歴史的な一戦を控えて凄く楽しみにしている」と心待ちの様子。欧州遠征4連戦の初戦を「大きなチャレンジになると自覚しているけど、萎縮することなく挑むつもりで向かっていく。若手にとっては試練で、自分たちを試す良い機会」と位置づけた。

南アフリカから歴史的大金星を挙げた2015年W杯「ブライトンの奇跡」から10年。当時も率いていた指揮官は「あれから日本がティア1（強豪国）と定期的に戦えるようになった。そこで作り上げてきたレガシーを引き継いでいくことが大事。あの時以上のパフォーマンスをする責任を果たしたい」と日本の成長を示すことを誓った。「自分たちがスポットライトを浴びる、自分たちが歴史を作る機会が待っている。日本代表が過去一の一体感を持って戦う良い機会」。10年前を超える“奇跡”の再現へ気持ちを高めた。

南アフリカ戦の登録メンバーは以下の23人。

＜1＞小林 賢太（東京SG）5C

＜2＞佐藤 健次（埼玉）5C

＜3＞竹内 柊平（東京SG）20C

＜4＞ジャック・コーネルセン（埼玉）25C

＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）28C

＜6＞ベン・ガンター（埼玉）15C

＜7＞下川 甲嗣（東京SG）19C

＜8＞リーチ・マイケル（BL東京）90C

＜9＞藤原 忍（東京ベイ）17C

＜10＞李 承信（神戸）25C

＜11＞長田 智希（埼玉）22C

＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）5C

＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）34C

＜14＞石田 吉平（横浜）6C

＜15＞矢崎 由高（早大）6C

＜16＞平生 翔大（東京SG）0C

＜17＞祝原 涼介（横浜）3C

＜18＞為房 慶次朗（東京ベイ）16C

＜19＞タイラー・ポール（東京ベイ）1C

＜20＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）20C

＜21＞福田 健太（東京SG）6C

＜22＞サム・グリーン（静岡）4C

＜23＞ティエナン・コストリー（神戸）10C