「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）

第５戦が行われ、阪神は延長十一回の激闘の末に２−３で敗れ、対戦成績１勝４敗で２年ぶりの日本一を逃した。佐藤輝明内野手（２６）が五回に日本シリーズ史上初となる５試合連続適時打をマークするなど主導権を握ったが、八回に石井が柳田に同点２ランを浴びて５７試合ぶりの失点。十一回は５番手・村上が野村に勝ち越しソロを浴びた。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏は「ターニングポイントは２戦目」と指摘した。

◇ ◇

終わってみれば、ソフトバンクの４勝１敗。伸び伸びと戦っていたソフトバンクに対し、阪神はシーズンで見せた本来の戦い方ができなかった。

ターニングポイントは２戦目。コンディション不良で登板間隔が空いていたデュプランティエを先発させ、相手打線を勢いづかせてしまった。この大舞台でいきなり復帰して、いい結果を出せという方が酷だろう。先勝しての２戦目は定石通り、才木の先発で良かったのではないか。なぜここで“奇策”に出たのか理解に苦しむところだ。

投手陣がシーズンで見せた、厳しい内角攻めができなかったことも敗因の一つだ。山川には３発許したが、いずれも内角を攻めきれず、甘く入った球を打たれた。この第５戦でも柳田に同点２ランを浴びた石井の球は外寄りだったし、野村に決勝ソロを打たれた村上も、内角で勝負する前に外の球を右翼スタンドにもっていかれた。

シーズンでは圧倒的な戦い方を見せたが、このシリーズでは投打ともに歯車が狂っていた。ベンチの選手起用も含めて、これが短期決戦の難しさでもあるのだろう。